Танкер "Маринера" притворялся российским, заявил вице-президент США

Танкер "Маринера" притворялся российским, заявил вице-президент США

2026-01-08T01:20+0300

ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный США танкер "Маринера" притворялся российским, чтобы обойти американские санкции. "Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций", - сказал Вэнс в интервью Fox News. В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике российский нефтетанкер "Маринера" за нарушение американского санкционного режима. Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" в открытом море противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. МИД РФ заявил, что отслеживает сообщения о высадке военных США на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике и с учетом информации о россиянах среди членов его экипажа требует от Соединенных Штатов достойного обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину. Во вторник МИД РФ сообщал РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.

