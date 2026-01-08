https://1prime.ru/20260108/ssha-866288213.html

Карлсон заявил о подготовке США к новой мировой войне

2026-01-08T06:58+0300

ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Решение американского президента Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет в 2027 году до 1,5 триллионов долларов говорит о том, что США готовятся к новой мировой войне, считает консервативный американский журналист Такер Карлсон. "Президент объявил об увеличении бюджета Пентагона с 1 триллиона до 1,5 триллионов долларов… такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне… очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне", - заявил он в своей программе, опубликованной в социальной сети Х. По мнению Карлсона, других причин для подобного увеличения оборонного бюджета США не существует. "Справедливо ожидать, и все признаки указывают на это, что скоро нас ждет большая война, очень скоро. Думаю, все этого ожидают, хотя и надеются, что этого не произойдет, но, очевидно, мы движемся в этом направлении… Извините", - заключил он. Ранее Трамп заявил о том, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять 1,5 триллиона долларов, сославшись на очень "тревожные и опасные времена".

