Число заявок на пособие по безработице в США увеличилось до 208 тысяч

2026-01-08T17:10+0300
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, составило 208 тысяч, что на 8 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне в 210 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 7 250 по сравнению с показателем недельной давности - до 211,750 тысячи.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 декабря, выросло на 56 тысяч к уровню предыдущей недели и составило 1,914 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
