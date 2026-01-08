Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260108/ssha-866305550.html
2026-01-08T17:10+0300
2026-01-08T17:14+0300
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, составило 208 тысяч, что на 8 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне в 210 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 7 250 по сравнению с показателем недельной давности - до 211,750 тысячи.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 декабря, выросло на 56 тысяч к уровню предыдущей недели и составило 1,914 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
сша
Экономика, США
17:10 08.01.2026 (обновлено: 17:14 08.01.2026)
 
Число заявок на пособие по безработице в США увеличилось до 208 тысяч

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, составило 208 тысяч, что на 8 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне в 210 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 7 250 по сравнению с показателем недельной давности - до 211,750 тысячи.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 декабря, выросло на 56 тысяч к уровню предыдущей недели и составило 1,914 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
Биржи Европы снижаются на данных о безработице в еврозоне
