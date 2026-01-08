https://1prime.ru/20260108/ssha-866306330.html
Дефицит торгового баланса США в октябре неожиданно снизился
Дефицит торгового баланса США в октябре неожиданно снизился - 08.01.2026, ПРАЙМ
Дефицит торгового баланса США в октябре неожиданно снизился
Дефицит торгового баланса США в октябре сократился на 39%, или на 18,8 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 29,4... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T17:47+0300
2026-01-08T17:47+0300
2026-01-08T17:47+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в октябре сократился на 39%, или на 18,8 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 29,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 58,9 миллиарда долларов с первоначального значения сентября в 52,8 миллиарда, которое было пересмотрено до 48,1 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20260108/podesta-866303100.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
Дефицит торгового баланса США в октябре неожиданно снизился
Дефицит торгового баланса США в октябре неожиданно снизился до $29,4 млрд
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в октябре сократился на 39%, или на 18,8 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 29,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 58,9 миллиарда долларов с первоначального значения сентября в 52,8 миллиарда, которое было пересмотрено до 48,1 миллиарда долларов.
ЕК пересмотрит свою арктическую политику из-за угроз США в адрес Гренландии