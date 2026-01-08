https://1prime.ru/20260108/ssha-866306481.html
Глава минэнерго США не исключил присутствия КНР в Венесуэле после операции
Глава минэнерго США не исключил присутствия КНР в Венесуэле после операции - 08.01.2026, ПРАЙМ
Глава минэнерго США не исключил присутствия КНР в Венесуэле после операции
Министр энергетики США Крис Райт не исключил, что Китай продолжит участвовать экономической жизни Венесуэлы после недавней американской операции в Каракасе, но... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T17:53+0300
2026-01-08T17:53+0300
2026-01-08T17:53+0300
политика
мировая экономика
сша
венесуэла
китай
дональд трамп
николас мадуро
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт не исключил, что Китай продолжит участвовать экономической жизни Венесуэлы после недавней американской операции в Каракасе, но только при условии доминирования Соединенных Штатов. "Я думаю, вы, вероятно, увидите долгосрочное присутствие Китая в Венесуэле, пока Соединённые Штаты остаются там доминирующей силой... Возможен ли баланс в отношениях с Китаем (по этому вопросу - ред.)? Я думаю, что да", - сказал Райт в интервью Fox Business. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
https://1prime.ru/20260103/kitay-866185904.html
сша
венесуэла
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, венесуэла, китай, дональд трамп, николас мадуро, оон, мид
Политика, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, КИТАЙ, Дональд Трамп, Николас Мадуро, ООН, МИД
Глава минэнерго США не исключил присутствия КНР в Венесуэле после операции
Глава минэнерго США не исключил присутствия Китая в Венесуэле после операции в Каракасе