Глава минэнерго США не исключил присутствия КНР в Венесуэле после операции

2026-01-08T17:53+0300

ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт не исключил, что Китай продолжит участвовать экономической жизни Венесуэлы после недавней американской операции в Каракасе, но только при условии доминирования Соединенных Штатов. "Я думаю, вы, вероятно, увидите долгосрочное присутствие Китая в Венесуэле, пока Соединённые Штаты остаются там доминирующей силой... Возможен ли баланс в отношениях с Китаем (по этому вопросу - ред.)? Я думаю, что да", - сказал Райт в интервью Fox Business. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

2026

