Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном

Министр энергетики США Крис Райт выразил мнение, что все страны мира испытывают желание дружить и сотрудничать с Вашингтоном. | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T18:10+0300

ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт выразил мнение, что все страны мира испытывают желание дружить и сотрудничать с Вашингтоном. "На Земле нет ни одной страны, которая не хотела бы дружить и сотрудничать с Соединенными Штатами", - сказал Райт в интервью телеканалу Fox Business. Министр также отметил, что в мире существует множество проблем, которые могут быть решены "при смелом и четком американском лидерстве". Райт также добавил, что у Соединенных Штатов нет планов повторить опыт операции в Венесуэле применительно к Ирану. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Посол Венесуэлы в Турции Фрэди Эдуардо Молина Гутьеррес заявил 5 января, что, хотя Каракас не считает Вашингтон врагом, поддерживать дружеские отношения с ним после произошедшего будет проблематично. Госдепартамент США 5 января объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, подчеркнув, что президент Дональд Трамп намерен не допустить угроз безопасности Соединенных Штатов. К своему посту ведомство прикрепило черно-белый фотоснимок президента США Дональда Трампа на одном из официальных мероприятий, поверх которого написан слоган "Это НАШЕ полушарие". Трамп также неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Позднее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились. Издание Politico 8 января сообщило, что европейские страны ведут разработку плана сдерживания США на случай нападения американских сил на Гренландию.

