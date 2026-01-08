Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260108/ssha-866306819.html
Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном
Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном - 08.01.2026, ПРАЙМ
Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном
Министр энергетики США Крис Райт выразил мнение, что все страны мира испытывают желание дружить и сотрудничать с Вашингтоном. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T18:10+0300
2026-01-08T18:10+0300
политика
мировая экономика
сша
гренландия
вашингтон
николас мадуро
дональд трамп
politico
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт выразил мнение, что все страны мира испытывают желание дружить и сотрудничать с Вашингтоном. "На Земле нет ни одной страны, которая не хотела бы дружить и сотрудничать с Соединенными Штатами", - сказал Райт в интервью телеканалу Fox Business. Министр также отметил, что в мире существует множество проблем, которые могут быть решены "при смелом и четком американском лидерстве". Райт также добавил, что у Соединенных Штатов нет планов повторить опыт операции в Венесуэле применительно к Ирану. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Посол Венесуэлы в Турции Фрэди Эдуардо Молина Гутьеррес заявил 5 января, что, хотя Каракас не считает Вашингтон врагом, поддерживать дружеские отношения с ним после произошедшего будет проблематично. Госдепартамент США 5 января объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, подчеркнув, что президент Дональд Трамп намерен не допустить угроз безопасности Соединенных Штатов. К своему посту ведомство прикрепило черно-белый фотоснимок президента США Дональда Трампа на одном из официальных мероприятий, поверх которого написан слоган "Это НАШЕ полушарие". Трамп также неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Позднее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились. Издание Politico 8 января сообщило, что европейские страны ведут разработку плана сдерживания США на случай нападения американских сил на Гренландию.
https://1prime.ru/20260108/neft-866305671.html
сша
гренландия
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, гренландия, вашингтон, николас мадуро, дональд трамп, politico, cnn
Политика, Мировая экономика, США, Гренландия, ВАШИНГТОН, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Politico, CNN
18:10 08.01.2026
 
Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном

Глава Минэнерго США Райт: все страны мира хотят дружить с Вашингтоном

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
Флаги США. Архивное фото
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт выразил мнение, что все страны мира испытывают желание дружить и сотрудничать с Вашингтоном.
"На Земле нет ни одной страны, которая не хотела бы дружить и сотрудничать с Соединенными Штатами", - сказал Райт в интервью телеканалу Fox Business.
Министр также отметил, что в мире существует множество проблем, которые могут быть решены "при смелом и четком американском лидерстве".
Райт также добавил, что у Соединенных Штатов нет планов повторить опыт операции в Венесуэле применительно к Ирану.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Посол Венесуэлы в Турции Фрэди Эдуардо Молина Гутьеррес заявил 5 января, что, хотя Каракас не считает Вашингтон врагом, поддерживать дружеские отношения с ним после произошедшего будет проблематично.
Госдепартамент США 5 января объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, подчеркнув, что президент Дональд Трамп намерен не допустить угроз безопасности Соединенных Штатов. К своему посту ведомство прикрепило черно-белый фотоснимок президента США Дональда Трампа на одном из официальных мероприятий, поверх которого написан слоган "Это НАШЕ полушарие".
Трамп также неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Позднее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились. Издание Politico 8 января сообщило, что европейские страны ведут разработку плана сдерживания США на случай нападения американских сил на Гренландию.
Нефтеналивной терминал - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт венесуэльской нефти, пишет Reuters
17:16
 
ПолитикаМировая экономикаСШАГренландияВАШИНГТОННиколас МадуроДональд ТрампPoliticoCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала