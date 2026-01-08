https://1prime.ru/20260108/ssha-866307442.html
США в 2025 году вновь сократили импорт товаров из ЕС
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года вновь сократили импорт товаров из Евросоюза после прироста в сентябре, следует из анализа РИА Новости данных американской статистической службы. Согласно сведениям американского ведомства, США в октябре 2025 года приобрели товаров у ЕС на 44,2 миллиарда долларов против 55,4 миллиарда в сентябре. В августе прошлого года он достигал минимума с февраля 2022 года в 42,3 миллиарда долларов. Экспорт Штатов в страны интеграционного объединения в октябре 2025 года также сократился до 36,2 миллиарда долларов с 38,2 миллиарда в сентябре, следует из информации статистической службы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин Штатов в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа, - а также инвестировать в Соединенные Штаты Америки дополнительные 600 миллиардов долларов.
