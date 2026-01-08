https://1prime.ru/20260108/ssha-866307442.html

США в 2025 году вновь сократили импорт товаров из ЕС

США в 2025 году вновь сократили импорт товаров из ЕС - 08.01.2026, ПРАЙМ

США в 2025 году вновь сократили импорт товаров из ЕС

США в октябре 2025 года вновь сократили импорт товаров из Евросоюза после прироста в сентябре, следует из анализа РИА Новости данных американской статистической | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T18:47+0300

2026-01-08T18:47+0300

2026-01-08T18:47+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863289925_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_16b5f88d2cb055623e91fc6f126f52bc.jpg

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года вновь сократили импорт товаров из Евросоюза после прироста в сентябре, следует из анализа РИА Новости данных американской статистической службы. Согласно сведениям американского ведомства, США в октябре 2025 года приобрели товаров у ЕС на 44,2 миллиарда долларов против 55,4 миллиарда в сентябре. В августе прошлого года он достигал минимума с февраля 2022 года в 42,3 миллиарда долларов. Экспорт Штатов в страны интеграционного объединения в октябре 2025 года также сократился до 36,2 миллиарда долларов с 38,2 миллиарда в сентябре, следует из информации статистической службы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин Штатов в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа, - а также инвестировать в Соединенные Штаты Америки дополнительные 600 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20260108/evro-866306127.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес