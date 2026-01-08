https://1prime.ru/20260108/ssha-866308510.html
США вышли из Зеленого климатического фонда ООН
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. США незамедлительно выходят из Зеленого климатического фонда ООН, следует из пресс-релиза американского министерства финансов. В среду президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Как уточнялось в заявлении Белого дома, меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам Штатов прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры ООН. "Министерство финансов США уведомило Зеленый климатический фонд (GCF) о том, что Соединенные Штаты выходят из фонда и покидают свой пост в совете директоров GCF, и это решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении министерства. Глава минфина США Скотт Бессент назвал GCF "радикальной организацией", деятельность которой ставит под сомнение идею о том, что энергия способствует экономическому росту и снижению уровня бедности. "Наша страна больше не будет финансировать радикальные организации, подобные Зеленому климатическому фонду (GCF), цели которых противоречат тому факту, что доступная и надежная энергия имеет основополагающее значение для экономического роста и сокращения бедности", - привело его слова министерство финансов. Зеленый климатический фонд создали в 2010 году в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата в качестве оперативного финансового механизма для оказания помощи развивающимся государствам в устранении или хотя бы смягчении последствий изменения климата. GCF базируется в Инчхоне в Южной Корее.
