Дефицит торгового баланса США снизился до минимума с лета 2009 года

Добавлена информация после второго абзаца, соответственно обновлены первый абзац и заголовок. МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Дефицит торгового баланса США в октябре сократился на 39%, или на 18,8 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до минимальных с августа 2009 года 29,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 58,9 миллиарда долларов с первоначального значения сентября в 52,8 миллиарда, которое было пересмотрено до 48,1 миллиарда долларов. Показатель стал минимальным с августа 2009 года, когда он составлял 27,5 миллиарда долларов. Импорт упал на 3,2%, или на 11 миллиардов долларов, до 331,4 миллиарда. В том числе импорт товаров упал на 12,1 миллиарда долларов - до 255 миллиардов, услуг - увеличился на 1,1 миллиарда, до 76,3 миллиарда долларов. Экспорт из США в октябре вырос на 2,6%, или на 7,8 миллиарда долларов - до 302 миллиардов. Дефицит внешней торговли товарами США в октябре опустился по отношению к сентябрю на 19,2 миллиарда долларов - до 59,1 миллиарда, профицит по статье услуг - снизился на 0,4 миллиарда долларов, до 29,8 миллиарда.

