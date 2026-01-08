Дефицит торгового баланса США снизился до минимума с лета 2009 года

https://1prime.ru/20260108/ssha-866308657.html
Добавлена информация после второго абзаца, соответственно обновлены первый абзац и заголовок. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T19:39+0300
2026-01-08T19:39+0300
2026-01-08T19:39+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
Добавлена информация после второго абзаца, соответственно обновлены первый абзац и заголовок. МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Дефицит торгового баланса США в октябре сократился на 39%, или на 18,8 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до минимальных с августа 2009 года 29,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 58,9 миллиарда долларов с первоначального значения сентября в 52,8 миллиарда, которое было пересмотрено до 48,1 миллиарда долларов. Показатель стал минимальным с августа 2009 года, когда он составлял 27,5 миллиарда долларов. Импорт упал на 3,2%, или на 11 миллиардов долларов, до 331,4 миллиарда. В том числе импорт товаров упал на 12,1 миллиарда долларов - до 255 миллиардов, услуг - увеличился на 1,1 миллиарда, до 76,3 миллиарда долларов. Экспорт из США в октябре вырос на 2,6%, или на 7,8 миллиарда долларов - до 302 миллиардов. Дефицит внешней торговли товарами США в октябре опустился по отношению к сентябрю на 19,2 миллиарда долларов - до 59,1 миллиарда, профицит по статье услуг - снизился на 0,4 миллиарда долларов, до 29,8 миллиарда.
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
Добавлена информация после второго абзаца, соответственно обновлены первый абзац и заголовок.
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Дефицит торгового баланса США
в октябре сократился на 39%, или на 18,8 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до минимальных с августа 2009 года 29,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 58,9 миллиарда долларов с первоначального значения сентября в 52,8 миллиарда, которое было пересмотрено до 48,1 миллиарда долларов.
Показатель стал минимальным с августа 2009 года, когда он составлял 27,5 миллиарда долларов.
Импорт упал на 3,2%, или на 11 миллиардов долларов, до 331,4 миллиарда. В том числе импорт товаров упал на 12,1 миллиарда долларов - до 255 миллиардов, услуг - увеличился на 1,1 миллиарда, до 76,3 миллиарда долларов.
Экспорт из США в октябре вырос на 2,6%, или на 7,8 миллиарда долларов - до 302 миллиардов.
Дефицит внешней торговли товарами США в октябре опустился по отношению к сентябрю на 19,2 миллиарда долларов - до 59,1 миллиарда, профицит по статье услуг - снизился на 0,4 миллиарда долларов, до 29,8 миллиарда.
