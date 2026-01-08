Фондовые индексы США в основном растут на фоне статистических данных

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном растут в четверг после публикации макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.16 мск, промышленный индекс Dow Jones рос на 0,35%, до 49 166,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite падал на 0,56%, до 23 451,34 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 увеличивался на 0,01%, до 6 921,90 пункта. Аналитики обращают внимание на данные американской макростатистики. Дефицит торгового баланса США в октябре сократился на 39% по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 29,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, составило 208 тысяч, что на 8 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщило министерство труда страны.
рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
19:51 08.01.2026
 
CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock ExchangeАмериканскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США
Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock Exchange
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном растут в четверг после публикации макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.16 мск, промышленный индекс Dow Jones рос на 0,35%, до 49 166,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite падал на 0,56%, до 23 451,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,01%, до 6 921,90 пункта.
Аналитики обращают внимание на данные американской макростатистики. Дефицит торгового баланса США в октябре сократился на 39% по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 29,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, составило 208 тысяч, что на 8 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщило министерство труда страны.
Котировки
Фондовые индексы США в основном растут в среду
Вчера, 21:49
 
ЭкономикаРынокИндексыСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
