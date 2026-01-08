https://1prime.ru/20260108/ssha-866308980.html

Фондовые индексы США в основном растут на фоне статистических данных

Фондовые индексы США в основном растут на фоне статистических данных - 08.01.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы США в основном растут на фоне статистических данных

Основные фондовые индексы США в основном растут в четверг после публикации макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T19:51+0300

2026-01-08T19:51+0300

2026-01-08T19:51+0300

экономика

рынок

индексы

сша

dow jones

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/82/841338285_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_c001fbfd675f1eef44dd875008ddcb9f.jpg

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном растут в четверг после публикации макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.16 мск, промышленный индекс Dow Jones рос на 0,35%, до 49 166,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite падал на 0,56%, до 23 451,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,01%, до 6 921,90 пункта. Аналитики обращают внимание на данные американской макростатистики. Дефицит торгового баланса США в октябре сократился на 39% по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 29,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 января, составило 208 тысяч, что на 8 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщило министерство труда страны.

https://1prime.ru/20260107/ssha-866280297.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite