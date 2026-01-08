Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США в 2025 году резко увеличили импорт игровых консолей из Китая
США в 2025 году резко увеличили импорт игровых консолей из Китая
США в 2025 году резко увеличили импорт игровых консолей из Китая
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года третий месяц подряд наращивали импорт игровых консолей из Китая, потратив в середине осени на такое оборудование 118,8 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику. Несмотря на наращивание экспорта в 1,6 раза, Поднебесная осталась лишь второй в рейтинге крупнейших поставщиков в Штаты - пальма первенства по-прежнему принадлежит Вьетнаму с долей в 65%. Китай, в свою очередь, обеспечил еще 16% импортных потребностей страны. При этом импорт в целом показал небольшую положительную динамику к началу осени 2025 года: за месяц зарубежные поставки игровых приставок в Штаты выросли на 6,5%.
США в 2025 году резко увеличили импорт игровых консолей из Китая

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года третий месяц подряд наращивали импорт игровых консолей из Китая, потратив в середине осени на такое оборудование 118,8 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику.
Несмотря на наращивание экспорта в 1,6 раза, Поднебесная осталась лишь второй в рейтинге крупнейших поставщиков в Штаты - пальма первенства по-прежнему принадлежит Вьетнаму с долей в 65%. Китай, в свою очередь, обеспечил еще 16% импортных потребностей страны.
При этом импорт в целом показал небольшую положительную динамику к началу осени 2025 года: за месяц зарубежные поставки игровых приставок в Штаты выросли на 6,5%.
