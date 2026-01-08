https://1prime.ru/20260108/ssha-866310270.html

США могут признать новое правительство Венесуэлы ради инвестиций, пишет FT

США могут признать новое правительство Венесуэлы ради инвестиций, пишет FT - 08.01.2026, ПРАЙМ

США могут признать новое правительство Венесуэлы ради инвестиций, пишет FT

США могут скоро признать нынешнее правительство Венесуэлы для стимулирования инвестиций в эту латиноамериканскую страну, сообщает британская газета Financial... | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T20:52+0300

2026-01-08T20:52+0300

2026-01-08T20:52+0300

экономика

сша

венесуэла

нью-йорк

мировая экономика

николас мадуро

мид

financial times

дональд трамп

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США могут скоро признать нынешнее правительство Венесуэлы для стимулирования инвестиций в эту латиноамериканскую страну, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к венесуэльскому правительству. "Вашингтон официально не признает правительство (врио президента Венесуэлы Дельси - ред.) Родригес, что создает юридические риски для любой фирмы, которая подпишет контракты с этой администрацией. Но, по словам источника, он ожидает, что Вашингтон "очень скоро" признает правительство в Каракасе, чтобы облегчить этот процесс", - сообщает издание. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР

https://1prime.ru/20260108/ssha-866307716.html

сша

венесуэла

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, венесуэла, нью-йорк, мировая экономика, николас мадуро, мид, financial times, дональд трамп, оон