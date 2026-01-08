Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут признать новое правительство Венесуэлы ради инвестиций, пишет FT
США могут признать новое правительство Венесуэлы ради инвестиций, пишет FT
США могут признать новое правительство Венесуэлы ради инвестиций, пишет FT - 08.01.2026, ПРАЙМ
США могут признать новое правительство Венесуэлы ради инвестиций, пишет FT
США могут скоро признать нынешнее правительство Венесуэлы для стимулирования инвестиций в эту латиноамериканскую страну, сообщает британская газета Financial... | 08.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США могут скоро признать нынешнее правительство Венесуэлы для стимулирования инвестиций в эту латиноамериканскую страну, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к венесуэльскому правительству. "Вашингтон официально не признает правительство (врио президента Венесуэлы Дельси - ред.) Родригес, что создает юридические риски для любой фирмы, которая подпишет контракты с этой администрацией. Но, по словам источника, он ожидает, что Вашингтон "очень скоро" признает правительство в Каракасе, чтобы облегчить этот процесс", - сообщает издание. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
США могут признать новое правительство Венесуэлы ради инвестиций, пишет FT

FT: США могут признать новое правительство Венесуэлы для привлечения инвестиций

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США могут скоро признать нынешнее правительство Венесуэлы для стимулирования инвестиций в эту латиноамериканскую страну, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к венесуэльскому правительству.
"Вашингтон официально не признает правительство (врио президента Венесуэлы Дельси - ред.) Родригес, что создает юридические риски для любой фирмы, которая подпишет контракты с этой администрацией. Но, по словам источника, он ожидает, что Вашингтон "очень скоро" признает правительство в Каракасе, чтобы облегчить этот процесс", - сообщает издание.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
США смогут быстро нарастить добычу нефти в Венесуэле, заявил Райт
