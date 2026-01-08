https://1prime.ru/20260108/ssha-866310634.html
США в 2025 году резко нарастили экспорт удобрений в Китай
США в 2025 году резко нарастили экспорт удобрений в Китай
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года увеличили экспорт удобрений в Китай в восемь раз в месячном выражении, доведя объемы поставок до 26,6 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику. Самым заметным в 2025 году объем поставок был в июле, когда такого товара из США в Китай было отгружено на 39,4 миллиона долларов. Для сравнения, поставки удобрений на европейский рынок из США составили в октябре 27,4 миллиона долларов. За месяц они сократились на 17%. При этом в целом за октябрь 2025 года США сократили отгрузки удобрений на зарубежные рынки на пятую часть - до 378,9 миллиона долларов.
