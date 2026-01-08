В США считают, что у Венесуэлы быстро кончатся средства, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260108/ssha-866310794.html
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа считают, что у властей Венесуэлы через несколько недель закончатся финансовые ресурсы в случае, если они не будут сотрудничать с Соединенными Штатами, сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух информированных американских чиновников. "Чиновники администрации Трампа говорят, что у правительства Венесуэлы есть всего несколько недель прежде чем оно "обанкротится", если оно не будет "играть по правилам", - пишет издание. Как поясняет газета, аналитики и экономисты считают, что по истечении этого срока у властей Венесуэлы может не остаться средств для финансирования ключевых направлений, например для выплаты зарплат правоохранителям. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
