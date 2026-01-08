Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
США в октябре закупили у Китая зерна на рекордную сумму
экономика
мировая экономика
сша
европа
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США в октябре минувшего года потратили на китайское зерно рекордные 15,4 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику. За месяц поставки в денежном выражении выросли сразу в 121 раз - в сентябре отгрузки составляли всего 127 тысяч долларов. Для сравнения, импорт зерна из Европы в США в октябре составил 2,7 миллиона долларов. За месяц отгрузки также показали неплохую положительную динамику, увеличившись на 46%. В целом США в октябре немного сократили закупки зерна на зарубежных рынках - по сравнению с сентябрем они уменьшились на 8%, до 212,7 миллиона долларов.
сша
европа
мировая экономика, сша, европа
Экономика, Мировая экономика, США, ЕВРОПА
22:01 08.01.2026
 
© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP / Wang Zhao
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США в октябре минувшего года потратили на китайское зерно рекордные 15,4 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику.
За месяц поставки в денежном выражении выросли сразу в 121 раз - в сентябре отгрузки составляли всего 127 тысяч долларов.
Для сравнения, импорт зерна из Европы в США в октябре составил 2,7 миллиона долларов. За месяц отгрузки также показали неплохую положительную динамику, увеличившись на 46%.
В целом США в октябре немного сократили закупки зерна на зарубежных рынках - по сравнению с сентябрем они уменьшились на 8%, до 212,7 миллиона долларов.
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
США в 2025 году резко увеличили импорт игровых консолей из Китая
20:11
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЕВРОПА
 
 
