США в октябре закупили у Китая зерна на рекордную сумму

США в октябре закупили у Китая зерна на рекордную сумму

2026-01-08T22:01+0300

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. США в октябре минувшего года потратили на китайское зерно рекордные 15,4 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику. За месяц поставки в денежном выражении выросли сразу в 121 раз - в сентябре отгрузки составляли всего 127 тысяч долларов. Для сравнения, импорт зерна из Европы в США в октябре составил 2,7 миллиона долларов. За месяц отгрузки также показали неплохую положительную динамику, увеличившись на 46%. В целом США в октябре немного сократили закупки зерна на зарубежных рынках - по сравнению с сентябрем они уменьшились на 8%, до 212,7 миллиона долларов.

