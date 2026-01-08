https://1prime.ru/20260108/svo-866312857.html

На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО

На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО - 08.01.2026, ПРАЙМ

На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х рассказал о массовом оставлении западного вооружения солдатами ВСУ, покидающими поле боя. | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T22:11+0300

2026-01-08T22:11+0300

2026-01-08T22:11+0300

общество

мировая экономика

украина

запад

сергей лавров

всу

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х рассказал о массовом оставлении западного вооружения солдатами ВСУ, покидающими поле боя. "Бегущие украинцы систематически и массово оставляют западное оружие", — написал он. Боуз утверждает, что у российских военных теперь якобы больше ракет Javelin, чем у самой британской армии. Россия заявляет, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному разрешению конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле отмечали, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.

https://1prime.ru/20260106/svo-866236829.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, запад, сергей лавров, всу, нато