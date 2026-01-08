https://1prime.ru/20260108/svo-866312857.html
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО - 08.01.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х рассказал о массовом оставлении западного вооружения солдатами ВСУ, покидающими поле боя. | 08.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х рассказал о массовом оставлении западного вооружения солдатами ВСУ, покидающими поле боя. "Бегущие украинцы систематически и массово оставляют западное оружие", — написал он. Боуз утверждает, что у российских военных теперь якобы больше ракет Javelin, чем у самой британской армии. Россия заявляет, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному разрешению конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле отмечали, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.
украина
запад
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО
Боуз: бегущие украинские военные массово оставляют западное оружие