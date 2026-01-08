Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260108/svo-866312857.html
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО - 08.01.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х рассказал о массовом оставлении западного вооружения солдатами ВСУ, покидающими поле боя. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T22:11+0300
2026-01-08T22:11+0300
общество
мировая экономика
украина
запад
сергей лавров
всу
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х рассказал о массовом оставлении западного вооружения солдатами ВСУ, покидающими поле боя. "Бегущие украинцы систематически и массово оставляют западное оружие", — написал он. Боуз утверждает, что у российских военных теперь якобы больше ракет Javelin, чем у самой британской армии. Россия заявляет, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному разрешению конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле отмечали, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.
https://1prime.ru/20260106/svo-866236829.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7325924715e83bfd21c7b26e3be8bba0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, запад, сергей лавров, всу, нато
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Сергей Лавров, ВСУ, НАТО
22:11 08.01.2026
 
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО

Боуз: бегущие украинские военные массово оставляют западное оружие

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х рассказал о массовом оставлении западного вооружения солдатами ВСУ, покидающими поле боя.
"Бегущие украинцы систематически и массово оставляют западное оружие", — написал он.
Боуз утверждает, что у российских военных теперь якобы больше ракет Javelin, чем у самой британской армии.
Россия заявляет, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному разрешению конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле отмечали, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
"У Украины их нет". США указали на ограничения России в зоне СВО
6 января, 05:19
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАЗАПАДСергей ЛавровВСУНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала