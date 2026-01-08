Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Таиланде задержали россиянина за незаконную работу туристическим гидом - 08.01.2026
2026-01-08T09:38+0300
2026-01-08T09:45+0300
БАНГКОК, 8 янв – ПРАЙМ. Гражданин России задержан на Пхукете по подозрению в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей и работе по профессии туристического гида, запрещенной для иностранцев в Таиланде по закону, сообщает в четверг новостной портал Phuket News со ссылкой на полицию. "Тридцатитрёхлетний гражданин России был арестован на одной из пристаней Пхукета за незаконную работу гидом, то есть по профессии, которая является прерогативой исключительно граждан Таиланда. Центральное бюро расследований (ЦБР) полиции через свое отделение в Морской полиции Пхукета объявило, что подозреваемый, который назван в объявлении "Мистер Лапа", был задержан с поличным во время подготовки туристов к посадке на судно для проведения морской экскурсии", - сообщает издание. Портал также сообщает, цитируя объявление полиции, что при задержанном не было ни паспорта, ни разрешения на работу, и в качестве документа для идентификации он предъявил копию первой страницы паспорта в своем смартфоне. "Полицейские провели проверку через иммиграционную полицию и установили, что российский гражданин находится в Таиланде в рамках 60-дневного безвизового режима въезда для туристов, который не предполагает трудовой деятельности", - говорится в сообщении. Задержание произошло в среду в момент, когда подозреваемый раздал туристам пластиковые браслеты участников экскурсии, приступив после этого к инструктажу туристов перед посадкой на экскурсионное судно, сообщает портал. ЦБР намеревается предъявить россиянину два обвинения: в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда, а также в осуществлении трудовой деятельности по профессии туристического гида, которая запрещена для иностранцев таиландским законодательством, говорится в сообщении. По информации полиции, на первом допросе россиянин признал, что дважды в неделю работал на пристани, помогая российским туристам, а иногда и сам выходил в ними в море на экскурсионном судне.Если за первый эпизод работы без разрешения властей россиянину может грозить небольшой штраф и депортация на родину (тюремное заключение может быть избрано мерой наказания при рецидиве), то за работу по запрещенной профессии гида гражданин РФ может быть приговорен к тюремному заключению сроком до одного года и штрафу в размере до 100 тысяч таиландских бат (около 3 тысяч долларов).
09:38 08.01.2026 (обновлено: 09:45 08.01.2026)
 
В Таиланде задержали россиянина за незаконную работу туристическим гидом

Phuket News: на Пхукете задержали россиянина по подозрению в незаконной работе гида

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСтатуя Большого Будды на острове Пхукет
Статуя Большого Будды на острове Пхукет - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Статуя Большого Будды на острове Пхукет. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
БАНГКОК, 8 янв – ПРАЙМ. Гражданин России задержан на Пхукете по подозрению в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей и работе по профессии туристического гида, запрещенной для иностранцев в Таиланде по закону, сообщает в четверг новостной портал Phuket News со ссылкой на полицию.
"Тридцатитрёхлетний гражданин России был арестован на одной из пристаней Пхукета за незаконную работу гидом, то есть по профессии, которая является прерогативой исключительно граждан Таиланда. Центральное бюро расследований (ЦБР) полиции через свое отделение в Морской полиции Пхукета объявило, что подозреваемый, который назван в объявлении "Мистер Лапа", был задержан с поличным во время подготовки туристов к посадке на судно для проведения морской экскурсии", - сообщает издание.
Портал также сообщает, цитируя объявление полиции, что при задержанном не было ни паспорта, ни разрешения на работу, и в качестве документа для идентификации он предъявил копию первой страницы паспорта в своем смартфоне.
"Полицейские провели проверку через иммиграционную полицию и установили, что российский гражданин находится в Таиланде в рамках 60-дневного безвизового режима въезда для туристов, который не предполагает трудовой деятельности", - говорится в сообщении.
Задержание произошло в среду в момент, когда подозреваемый раздал туристам пластиковые браслеты участников экскурсии, приступив после этого к инструктажу туристов перед посадкой на экскурсионное судно, сообщает портал.
ЦБР намеревается предъявить россиянину два обвинения: в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда, а также в осуществлении трудовой деятельности по профессии туристического гида, которая запрещена для иностранцев таиландским законодательством, говорится в сообщении.
По информации полиции, на первом допросе россиянин признал, что дважды в неделю работал на пристани, помогая российским туристам, а иногда и сам выходил в ними в море на экскурсионном судне.
Если за первый эпизод работы без разрешения властей россиянину может грозить небольшой штраф и депортация на родину (тюремное заключение может быть избрано мерой наказания при рецидиве), то за работу по запрещенной профессии гида гражданин РФ может быть приговорен к тюремному заключению сроком до одного года и штрафу в размере до 100 тысяч таиландских бат (около 3 тысяч долларов).
Заголовок открываемого материала