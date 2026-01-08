https://1prime.ru/20260108/tramp-866286027.html
Трамп дал свет законопроекту об усилении санкций против России, заявил Грэм
Трамп дал свет законопроекту об усилении санкций против России, заявил Грэм - 08.01.2026, ПРАЙМ
Трамп дал свет законопроекту об усилении санкций против России, заявил Грэм
Добавлены подробности и бэкграунд (после второго абзаца) | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T02:47+0300
2026-01-08T02:47+0300
2026-01-08T02:47+0300
экономика
мировая экономика
общество
рф
запад
сша
дональд трамп
линдси грэм
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866286027.jpg?1767829665
Добавлены подробности и бэкграунд (после второго абзаца)
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России.
"После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом по целому ряду вопросов он (Трамп - ред.) дал зелёный свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я в течение многих месяцев работал вместе с сенатором Ричардом Блументалем и многими другими", - написал Грэм в соцсети X.
Грэм назвал решение американского лидера "своевременным".
"Этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть", – пояснил он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
рф
запад
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , рф, запад, сша, дональд трамп, линдси грэм, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, Общество , РФ, ЗАПАД, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Владимир Путин
Трамп дал свет законопроекту об усилении санкций против России, заявил Грэм
Сенатор Грэм: Трамп дал зеленый свет законопроекту об усилении санкций против России
Добавлены подробности и бэкграунд (после второго абзаца)
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России.
"После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом по целому ряду вопросов он (Трамп - ред.) дал зелёный свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я в течение многих месяцев работал вместе с сенатором Ричардом Блументалем и многими другими", - написал Грэм в соцсети X.
Грэм назвал решение американского лидера "своевременным".
"Этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть", – пояснил он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.