https://1prime.ru/20260108/tramp-866286027.html
Трамп дал свет законопроекту об усилении санкций против России, заявил Грэм
Добавлены подробности и бэкграунд (после второго абзаца) | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T02:47+0300
2026-01-08T02:47+0300
Добавлены подробности и бэкграунд (после второго абзаца) ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России. "После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом по целому ряду вопросов он (Трамп - ред.) дал зелёный свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я в течение многих месяцев работал вместе с сенатором Ричардом Блументалем и многими другими", - написал Грэм в соцсети X. Грэм назвал решение американского лидера "своевременным". "Этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть", – пояснил он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
02:47 08.01.2026
 
Трамп дал свет законопроекту об усилении санкций против России, заявил Грэм

Сенатор Грэм: Трамп дал зеленый свет законопроекту об усилении санкций против России

Добавлены подробности и бэкграунд (после второго абзаца)
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России.
"После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом по целому ряду вопросов он (Трамп - ред.) дал зелёный свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я в течение многих месяцев работал вместе с сенатором Ричардом Блументалем и многими другими", - написал Грэм в соцсети X.
Грэм назвал решение американского лидера "своевременным".
"Этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть", – пояснил он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
