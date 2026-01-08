https://1prime.ru/20260108/tramp-866313780.html
Трамп сообщил, где намеревается разместить систему ПРО "Золотой купил"
Трамп сообщил, где намеревается разместить систему ПРО "Золотой купил" - 08.01.2026, ПРАЙМ
Трамп сообщил, где намеревается разместить систему ПРО "Золотой купил"
Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что американский штат Огайо рассматривается для размещения там пункта управления системой ПРО "Золотой купол". | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T23:13+0300
2026-01-08T23:13+0300
2026-01-08T23:13+0300
вооружения
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что американский штат Огайо рассматривается для размещения там пункта управления системой ПРО "Золотой купол". "Я люблю Огайо, могу вам это сказать. И я каждый раз одерживал в Огайо убедительную победу, и все, кого я поддерживал в Огайо, побеждали… но я слышал, что это одно из мест, которое очень серьезно рассматривается", - заявил Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. При этом Трамп отметил, что окончательное решение о месте размещения центра управления пока не принято.
https://1prime.ru/20260108/neft-866302938.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb894c2e2ffc6c2cbe7df3d0a99db54b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша
Вооружения, Дональд Трамп, США
Трамп сообщил, где намеревается разместить систему ПРО "Золотой купил"
Трамп рассматривает штат Огайо для размещения системы ПРО "Золотой купил"