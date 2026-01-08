Трамп об истечении срока ДСНВ: истечет так истечет

https://1prime.ru/20260108/tramp-866314553.html

ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения. "Истечет так истечет", - сказал Трамп в интервью газете New York Times. Американский лидер добавил, что после истечения срока действия ДСНВ США заключат "более выгодное соглашение", включающее Китай. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

