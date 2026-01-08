Трамп об истечении срока ДСНВ: истечет так истечет

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения. "Истечет так истечет", - сказал Трамп в интервью газете New York Times. Американский лидер добавил, что после истечения срока действия ДСНВ США заключат "более выгодное соглашение", включающее Китай. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
мировая экономика, сша, рф, китай, владимир путин, дональд трамп, new york times
Вооружения, Мировая экономика, США, РФ, КИТАЙ, Владимир Путин, Дональд Трамп, New York Times
23:36 08.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление президента США Д. Трампа
Выступление президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Выступление президента США Д. Трампа. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Нефть дорожает на заявлениях Трампа по Венесуэле
Вчера, 15:26
 
