В Турции черепаха проплыла 10 тысяч километров

турция

СТАМБУЛ, 8 янв - ПРАЙМ. Черепаха охраняемого в Турции вида caretta caretta проплыла за пять месяцев 10 тысяч километров, доплыв до ряда греческих островов, и вернулась обратно для откладывания яиц, рассказали РИА Новости в Центре научных исследований и реабилитации морских черепах (DEKAMER). Сотрудники DEKAMER установили спутниковое устройство для слежения на черепаху по имени Туба в 2019 году после того, как оказали помощь спасенному животному. Тогда черепаха, которой, по оценкам ученых, не менее 30 лет, проплыла порядка 25 тысяч километров, оказавшись у берегов таких стран, как Греция, Мальта, Италия, Босния и Герцеговина, Албания, Черногория и Хорватия. Этим летом ученые вновь установили устройство для слежения на животное. "С 9 августа по начало января черепаха Туба преодолела уже 10 тысяч километров, доплыв из Мармариса до греческого острова Иос и вернувшись в турецкий Бодрум. Мы выяснили, что черепахи этого вида возвращаются на пляж, где они родились, чтобы вновь отложить там яйца", - сообщили в центре. На данный момент Туба стала черепахой, за которой ученые следят самый длительный период времени. Учрежденный в 2008 году центр оказывает медицинскую помощь черепахам, занимается охраной пляжа Изтузу, где ежегодно сотни черепах откладывают яйца. Запрет на ночные плавания действует с мая по сентябрь включительно на 21 пляже Турции, девять из них - в провинции Анталья, остальные - в Мугле, Мерсине, Адане и Хатае. На этих пляжах внесенные в Красную книгу черепахи-логгерхеды (caretta caretta) откладывают яйца в песок по ночам, а с июля из яиц начинают вылупляться черепашата, которые пытаются добраться до воды, но удается это не всем. Штраф в 2025 году для нарушителей запрета был установлен в размере более 557 тысяч лир (почти 14 тысяч долларов на тот момент).

турция, греция, мальта