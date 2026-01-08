Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сейчас момент": в США неожиданно заявили о будущем распаде Украины - 08.01.2026
"Сейчас момент": в США неожиданно заявили о будущем распаде Украины
"Сейчас момент": в США неожиданно заявили о будущем распаде Украины
2026-01-08T07:40+0300
2026-01-08T07:40+0300
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Попытки умирающей Европы обсуждать пути спасения умирающей Украины выглядят абсурдно, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Рэйчел Блевинс на её YouTube-канале."Сейчас момент, когда старый порядок распадается. НАТО распадается. Украина распадается. Если вы собираетесь провести совещание по Украине, это все равно что прийти на похороны, а тело лежит на столе. И люди спрашивают: "Что же нам делать?". "Ну, ты возьми ногу. Я возьму руку. Нам очень нужны эти части тела". Примерно так обстоят дела с Украиной. ЕС умирает, он сам разваливается", — рассказал военный.Во вторник в Париже состоялась встреча лидеров "коалиции желающих". После саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что была принята декларация о размещении войск в постсоветской стране после мирного урегулирования.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет считать любые иностранные войска на территории Украины законными военными целями. Президент также добавил, что после достижения мирного соглашения присутствие иностранных сил будет неуместным.Представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что Киев должен начать переговоры, так как его свобода в принятии решений сокращается из-за действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта является бессмысленным и опасным для Киева.
"Сейчас момент": в США неожиданно заявили о будущем распаде Украины

© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Попытки умирающей Европы обсуждать пути спасения умирающей Украины выглядят абсурдно, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Рэйчел Блевинс на её YouTube-канале.
"Сейчас момент, когда старый порядок распадается. НАТО распадается. Украина распадается. Если вы собираетесь провести совещание по Украине, это все равно что прийти на похороны, а тело лежит на столе. И люди спрашивают: "Что же нам делать?". "Ну, ты возьми ногу. Я возьму руку. Нам очень нужны эти части тела". Примерно так обстоят дела с Украиной. ЕС умирает, он сам разваливается", — рассказал военный.
Во вторник в Париже состоялась встреча лидеров "коалиции желающих". После саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что была принята декларация о размещении войск в постсоветской стране после мирного урегулирования.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет считать любые иностранные войска на территории Украины законными военными целями. Президент также добавил, что после достижения мирного соглашения присутствие иностранных сил будет неуместным.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что Киев должен начать переговоры, так как его свобода в принятии решений сокращается из-за действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта является бессмысленным и опасным для Киева.
