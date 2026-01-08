https://1prime.ru/20260108/ukraina-866305972.html

Жителей Киева призвали готовить теплые вещи из-за отключений электричества

Жителей Киева призвали готовить теплые вещи из-за отключений электричества - 08.01.2026, ПРАЙМ

Жителей Киева призвали готовить теплые вещи из-за отключений электричества

Городская администрация Киева призвала жителей украинской столицы зарядить переносные аккумуляторы, а также запастись водой и теплыми вещами из-за возможных... | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T17:33+0300

2026-01-08T17:33+0300

2026-01-08T17:33+0300

энергетика

общество

киев

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/76938/66/769386682_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_bd755be932d847c4ff4f06216c645154.jpg

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Городская администрация Киева призвала жителей украинской столицы зарядить переносные аккумуляторы, а также запастись водой и теплыми вещами из-за возможных отключений электроэнергии на фоне прогнозируемого похолодания. "Из-за похолодания... просим киевлян заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и комфорте... Проверьте заряд пауэрбанков и портативных зарядных станций, подготовьте фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки. Позаботьтесь о теплых домашних вещах и одеялах... Сделайте запас питьевой, технической воды и пищи длительного хранения... По возможности утеплите дом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горадминистрации. Кроме того, горожанам рекомендуют сохранить адреса ближайших укрытий, пунктов обогрева и источников питьевой воды. В настоящее время температура воздуха в Киеве составляет минус 1 градус. Согласно прогнозам, в воскресенье она понизится до 9 градусов мороза. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии. Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.

https://1prime.ru/20260107/ukraina-866273903.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , киев, украина