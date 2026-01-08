https://1prime.ru/20260108/ukraina-866311360.html

Экспорт пшеницы с Украины в 2025 года упал до минимума с 2020 года

Экспорт пшеницы с Украины в 2025 года упал до минимума с 2020 года - 08.01.2026, ПРАЙМ

Экспорт пшеницы с Украины в 2025 года упал до минимума с 2020 года

Экспорт пшеницы с Украины в декабре 2025 года сократился почти на четверть год к году, до пятилетнего минимума для этого месяца, следует из расчетов РИА Новости | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T21:44+0300

2026-01-08T21:44+0300

2026-01-08T21:44+0300

экономика

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Экспорт пшеницы с Украины в декабре 2025 года сократился почти на четверть год к году, до пятилетнего минимума для этого месяца, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минсельхоза. Поставки пшеницы украинскими компаниями на мировой рынок в конце 2025 года сократился почти на 22% в годовом выражении, до 619,2 тысячи тонн. Это стало наименьшим значением с коронавирусного 2020 года, когда экспорт составил только 495,1 тысячи тонн. За исключением этого года продажи ниже были в декабре 2012 года – 532,8 тысячи тонн. Резко сократились и поставки другим странам кукурузы – на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 2,17 миллиона тонн. Настолько небольшой экспорт был в 2012 году, когда он составлял всего 2,1 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20260107/ukraina-866273903.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина