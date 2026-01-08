Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт пшеницы с Украины в 2025 года упал до минимума с 2020 года - 08.01.2026
Экспорт пшеницы с Украины в 2025 года упал до минимума с 2020 года
МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Экспорт пшеницы с Украины в декабре 2025 года сократился почти на четверть год к году, до пятилетнего минимума для этого месяца, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минсельхоза. Поставки пшеницы украинскими компаниями на мировой рынок в конце 2025 года сократился почти на 22% в годовом выражении, до 619,2 тысячи тонн. Это стало наименьшим значением с коронавирусного 2020 года, когда экспорт составил только 495,1 тысячи тонн. За исключением этого года продажи ниже были в декабре 2012 года – 532,8 тысячи тонн. Резко сократились и поставки другим странам кукурузы – на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 2,17 миллиона тонн. Настолько небольшой экспорт был в 2012 году, когда он составлял всего 2,1 миллиона тонн.
МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Экспорт пшеницы с Украины в декабре 2025 года сократился почти на четверть год к году, до пятилетнего минимума для этого месяца, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минсельхоза.
Поставки пшеницы украинскими компаниями на мировой рынок в конце 2025 года сократился почти на 22% в годовом выражении, до 619,2 тысячи тонн.
Это стало наименьшим значением с коронавирусного 2020 года, когда экспорт составил только 495,1 тысячи тонн. За исключением этого года продажи ниже были в декабре 2012 года – 532,8 тысячи тонн.
Резко сократились и поставки другим странам кукурузы – на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 2,17 миллиона тонн. Настолько небольшой экспорт был в 2012 году, когда он составлял всего 2,1 миллиона тонн.
