В США сделали тревожное заявление о переговорах по Украине - 08.01.2026
В США сделали тревожное заявление о переговорах по Украине
В США сделали тревожное заявление о переговорах по Украине - 08.01.2026, ПРАЙМ
В США сделали тревожное заявление о переговорах по Украине
Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение в соцсети Х, что без участия России любые собрания западных лидеров, направленные на разрешение... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T22:42+0300
2026-01-08T22:42+0300
мид рф
нато
джаред кушнер
стив уиткофф
дональд трамп
украина
сша
париж
мировая экономика
общество
мид рф, нато, джаред кушнер, стив уиткофф, дональд трамп, украина, сша, париж, мировая экономика, общество
МИД РФ, НАТО, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, УКРАИНА, США, Париж, Мировая экономика, Общество
22:42 08.01.2026
 
В США сделали тревожное заявление о переговорах по Украине

Дэвис: переговоры по урегулированию на Украине при отсутствии РФ обречены

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение в соцсети Х, что без участия России любые собрания западных лидеров, направленные на разрешение конфликта на Украине, обречены на неудачу.
"Эти встречи обречены на провал с самого начала. Вы не продвинулись по пути к миру, если даже не разговариваете с российской стороной. А мирный план из 20 пунктов не имеет значения, если он игнорирует основные требования России. Ведь для достижения урегулирования конфликта обе стороны должны согласиться на одни условия", — написал он.
По словам Дэвиса, без обсуждения ключевых аспектов эти переговоры становятся "всего лишь показухой, а не шагом вперед".
Во вторник в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", в рамках которой обсуждались, в числе прочего, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая создание многонациональных сил. Среди участников были специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского президента.
Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло, что любой план по размещению войск стран НАТО на территории Украины категорически неприемлем для Москвы и может привести к резкой эскалации. В министерстве называли заявления о возможности ввода контингента из государств альянса подстрекательством к продолжению боевых действий.
