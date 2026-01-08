В США сделали тревожное заявление о переговорах по Украине
Дэвис: переговоры по урегулированию на Украине при отсутствии РФ обречены
© РИА Новости . Стрингер
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение в соцсети Х, что без участия России любые собрания западных лидеров, направленные на разрешение конфликта на Украине, обречены на неудачу.
"Эти встречи обречены на провал с самого начала. Вы не продвинулись по пути к миру, если даже не разговариваете с российской стороной. А мирный план из 20 пунктов не имеет значения, если он игнорирует основные требования России. Ведь для достижения урегулирования конфликта обе стороны должны согласиться на одни условия", — написал он.
По словам Дэвиса, без обсуждения ключевых аспектов эти переговоры становятся "всего лишь показухой, а не шагом вперед".
Во вторник в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", в рамках которой обсуждались, в числе прочего, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая создание многонациональных сил. Среди участников были специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского президента.
Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло, что любой план по размещению войск стран НАТО на территории Украины категорически неприемлем для Москвы и может привести к резкой эскалации. В министерстве называли заявления о возможности ввода контингента из государств альянса подстрекательством к продолжению боевых действий.