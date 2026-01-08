В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

https://1prime.ru/20260108/volgograd-866287733.html

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. | 08.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. "Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета.

