В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. "Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета.
