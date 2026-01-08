https://1prime.ru/20260108/vstrecha-866313926.html
СМИ рассказали о напряженном моменте между фон дер Ляйен и Зеленским
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому на саммите "коалиции желающих" в Париже, сообщает The Telegraph.
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому на саммите "коалиции желающих" в Париже, сообщает The Telegraph."Фон дер Ляйен состроила ему укоризненную гримасу и шутливо погрозила пальцем", — отмечается в публикации.Автор материала считает, что происходящее выглядело так, будто Зеленский втайне включил в итоговое коммюнике формулировку о нападении на Москву, рассчитывая, что это не будет замечено.Также в статье говорится, что союзники Киева производят впечатление "коалиции заламывающих руки", поскольку не предпринимают никаких реальных шагов, ограничиваясь рассуждениями о том, что "что-то нужно делать".Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней также приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, союзники Киева договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Позднее Politico сообщило, что США отказались подписывать совместное коммюнике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
