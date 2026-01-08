https://1prime.ru/20260108/vsu-866298897.html

ВС России поразили объекты энергетики и портовой инфраструктуры ВСУ

2026-01-08T12:40+0300

россия

рф

украина

всу

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении ведомства.

