https://1prime.ru/20260108/yuan-866293961.html
Рубль снизился к юаню в начале торгов
Рубль снизился к юаню в начале торгов - 08.01.2026, ПРАЙМ
Рубль снизился к юаню в начале торгов
Курс рубля в начале торговой сессии нерабочего четверга снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,36 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T10:13+0300
2026-01-08T10:13+0300
2026-01-08T10:13+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торговой сессии нерабочего четверга снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,36 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск рос на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,36 рубля.
https://1prime.ru/20260106/rynok-866257633.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Рубль снизился к юаню в начале торгов
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снизился до 11,36 рубля
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торговой сессии нерабочего четверга снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,36 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск рос на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,36 рубля.
Российский рынок акций немного снизился, рубль подрос к юаню