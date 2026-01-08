Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Считают недочеловеками". В США сделали заявление о возможностях России - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260108/zapad-866284690.html
"Считают недочеловеками". В США сделали заявление о возможностях России
"Считают недочеловеками". В США сделали заявление о возможностях России - 08.01.2026, ПРАЙМ
"Считают недочеловеками". В США сделали заявление о возможностях России
Многие специалисты с Запада ведут проявляют высокомерие и хамство по отношению коллег из России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T00:56+0300
2026-01-08T00:56+0300
политика
запад
сша
цру
пво
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/51/834245178_20:0:2239:1248_1920x0_80_0_0_0514a374c64cccb3895a1324eef79428.jpg
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Многие специалисты с Запада ведут проявляют высокомерие и хамство по отношению коллег из России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный эксперт Андрей Мартьянов."Многие так называемые эксперты по России на Западе считают русских неполноценными, просто недочеловеками. &lt;…&gt; На самом деле западные армии и спецслужбы просто дилетанты по сравнению с теми, кто на другой стороне, в России. &lt;…&gt; Например, большинство людей в Пентагоне и ЦРУ, не говоря уже о МИ-6 и жалкой британской армии, не понимают, что такое настоящая система ПВО", — подчеркнул он.Аналитик отметил, что войска государств Запада не обладают недостаточным опытом в использовании систем противовоздушной обороны, соответственно, у них нет эффективных программ подготовки специалистов в этой области."У них ее (системы ПВО. — Прим. ред.) никогда не было. Они не знают, что это такое. У них нет ориентиров, нет военных академий, которые готовят офицеров ПВО с учеными степенями в области военной инженерии", — добавил Мартьянов.По информации Минобороны, за прошедшие сутки российские силы ликвидировали до 1280 украинских военнослужащих, танк Leopard, бронетранспортер и 23 единицы бронетехники. Вместе с тем российские средства ПВО уничтожили реактивный снаряд системы HIMARS производства США и 106 дронов самолетного типа.
https://1prime.ru/20260107/oreshnik-866283531.html
запад
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/51/834245178_297:0:1961:1248_1920x0_80_0_0_47f781a221bb6d60a572b91afff57488.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, сша, цру, пво, россия
Политика, ЗАПАД, США, ЦРУ, ПВО, РОССИЯ
00:56 08.01.2026
 
"Считают недочеловеками". В США сделали заявление о возможностях России

Мартьянов: эксперты Запада проявляют хамство по отношению к российским коллегам

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНовейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне "Капустин Яр"
Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне Капустин Яр
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Многие специалисты с Запада ведут проявляют высокомерие и хамство по отношению коллег из России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный эксперт Андрей Мартьянов.
"Многие так называемые эксперты по России на Западе считают русских неполноценными, просто недочеловеками. <…> На самом деле западные армии и спецслужбы просто дилетанты по сравнению с теми, кто на другой стороне, в России. <…> Например, большинство людей в Пентагоне и ЦРУ, не говоря уже о МИ-6 и жалкой британской армии, не понимают, что такое настоящая система ПВО", — подчеркнул он.
Аналитик отметил, что войска государств Запада не обладают недостаточным опытом в использовании систем противовоздушной обороны, соответственно, у них нет эффективных программ подготовки специалистов в этой области.
"У них ее (системы ПВО. — Прим. ред.) никогда не было. Они не знают, что это такое. У них нет ориентиров, нет военных академий, которые готовят офицеров ПВО с учеными степенями в области военной инженерии", — добавил Мартьянов.
По информации Минобороны, за прошедшие сутки российские силы ликвидировали до 1280 украинских военнослужащих, танк Leopard, бронетранспортер и 23 единицы бронетехники. Вместе с тем российские средства ПВО уничтожили реактивный снаряд системы HIMARS производства США и 106 дронов самолетного типа.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
На Западе забили тревогу после сигнала Москвы
Вчера, 23:40
 
ПолитикаЗАПАДСШАЦРУПВОРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала