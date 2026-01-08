https://1prime.ru/20260108/zapad-866284690.html

"Считают недочеловеками". В США сделали заявление о возможностях России

"Считают недочеловеками". В США сделали заявление о возможностях России - 08.01.2026, ПРАЙМ

"Считают недочеловеками". В США сделали заявление о возможностях России

Многие специалисты с Запада ведут проявляют высокомерие и хамство по отношению коллег из России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский... | 08.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-08T00:56+0300

2026-01-08T00:56+0300

2026-01-08T00:56+0300

политика

запад

сша

цру

пво

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83424/51/834245178_20:0:2239:1248_1920x0_80_0_0_0514a374c64cccb3895a1324eef79428.jpg

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Многие специалисты с Запада ведут проявляют высокомерие и хамство по отношению коллег из России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный эксперт Андрей Мартьянов."Многие так называемые эксперты по России на Западе считают русских неполноценными, просто недочеловеками. <…> На самом деле западные армии и спецслужбы просто дилетанты по сравнению с теми, кто на другой стороне, в России. <…> Например, большинство людей в Пентагоне и ЦРУ, не говоря уже о МИ-6 и жалкой британской армии, не понимают, что такое настоящая система ПВО", — подчеркнул он.Аналитик отметил, что войска государств Запада не обладают недостаточным опытом в использовании систем противовоздушной обороны, соответственно, у них нет эффективных программ подготовки специалистов в этой области."У них ее (системы ПВО. — Прим. ред.) никогда не было. Они не знают, что это такое. У них нет ориентиров, нет военных академий, которые готовят офицеров ПВО с учеными степенями в области военной инженерии", — добавил Мартьянов.По информации Минобороны, за прошедшие сутки российские силы ликвидировали до 1280 украинских военнослужащих, танк Leopard, бронетранспортер и 23 единицы бронетехники. Вместе с тем российские средства ПВО уничтожили реактивный снаряд системы HIMARS производства США и 106 дронов самолетного типа.

https://1prime.ru/20260107/oreshnik-866283531.html

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, сша, цру, пво, россия