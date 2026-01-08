https://1prime.ru/20260108/zapad-866286798.html

"Внезапное нападение". На Западе раскрыли детали антироссийского "проекта"

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Западные лидеры постепенно воплощают план по уничтожению России, созданный по приказу Уинстона Черчилля в конце Второй мировой войны, заявил в эфире YouTube-канала политический аналитик Алекс Крайнер."План властных структур Запада, а это их одержимость на протяжении веков, заключается в попытке уничтожить Россию. И, по-моему, это по-прежнему исходит из Лондонского Сити. На самом деле, это происходит с конца Второй мировой войны — постепенное воплощение в жизнь проекта "Немыслимое", который Уинстон Черчилль представил в Лондоне еще до окончания Второй мировой войны, в апреле 1945-го... Они хотели провести внезапное нападение на Россию в 1945 году, объединив остатки нацистской армии Германии, польские войска, американские и британские силы", — сообщил он.По мнению Крайнера, агрессивная позиция, занимаемая Западом по отношению к России на протяжении тысячелетия, во многом определяет нынешнюю напряженность в международных отношениях."Россия никогда не нападала на западные страны. Все происходит наоборот. И это продолжается со времен северных крестовых походов — с X века. И по сути, это никогда не прекращалось. Навязчивая идея завоевать и расчленить Россию остается постоянной. У русских нет причин думать, что это изменится. Поэтому они так сосредоточены на своей безопасности на западном направлении. И, на мой взгляд, именно это определяет геополитику, в которой мы живем сегодня", — уточнил политолог.В последнее время Россия фиксирует беспрецедентную активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением сил альянса в Европе. В МИД заявляли о готовности вести диалог с НАТО, но только на равной основе, и при условии отказа Запада от милитаризации региона.

