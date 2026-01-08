https://1prime.ru/20260108/zavod-866313274.html
На Украине сообщили о ЧП на химзаводе в Кривом Роге
2026-01-08T22:31+0300
2026-01-08T22:31+0300
2026-01-08T22:31+0300
украина
днепропетровск
промышленность
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В Кривом Роге на коксохимическом предприятии произошел выброс вредных веществ, об этом сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Кривом Роге произошел выброс на коксохимическом заводе. <…> В металлургическом районе в воздухе слышен едкий запах", — говорится в публикации. Известно, что на официальных ресурсах "Арселора" подтвердили наличие перебоев с электричеством. Это привело к частичной остановке производственного процесса. Украинские средства массовой информации в ночь на четверг сообщали о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске. В этом регионе приостановили деятельность всех ТЭЦ и подстанций. В ноябре Министерство энергетики Украины сообщило, что в стране были повреждены все основные тепловые и гидроэлектростанции. Это привело к значительному снижению их способности вырабатывать электроэнергию, в то время как потребности жителей остались на том же уровне.
украина
днепропетровск
