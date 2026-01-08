Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине сообщили о ЧП на химзаводе в Кривом Роге - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260108/zavod-866313274.html
На Украине сообщили о ЧП на химзаводе в Кривом Роге
На Украине сообщили о ЧП на химзаводе в Кривом Роге - 08.01.2026, ПРАЙМ
На Украине сообщили о ЧП на химзаводе в Кривом Роге
В Кривом Роге на коксохимическом предприятии произошел выброс вредных веществ, об этом сообщило украинское издание "Страна.ua". | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T22:31+0300
2026-01-08T22:31+0300
украина
днепропетровск
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2dab4d5c6d5cdc002e4521065b83f075.jpg
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В Кривом Роге на коксохимическом предприятии произошел выброс вредных веществ, об этом сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Кривом Роге произошел выброс на коксохимическом заводе. &lt;…&gt; В металлургическом районе в воздухе слышен едкий запах", — говорится в публикации. Известно, что на официальных ресурсах "Арселора" подтвердили наличие перебоев с электричеством. Это привело к частичной остановке производственного процесса. Украинские средства массовой информации в ночь на четверг сообщали о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске. В этом регионе приостановили деятельность всех ТЭЦ и подстанций. В ноябре Министерство энергетики Украины сообщило, что в стране были повреждены все основные тепловые и гидроэлектростанции. Это привело к значительному снижению их способности вырабатывать электроэнергию, в то время как потребности жителей остались на том же уровне.
https://1prime.ru/20260101/volodin-866131580.html
украина
днепропетровск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_364f5f7247e2e9e4f76b33d59ae6b811.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, днепропетровск, промышленность
УКРАИНА, Днепропетровск, Промышленность
22:31 08.01.2026
 
На Украине сообщили о ЧП на химзаводе в Кривом Роге

В Кривом Роге на коксохимическом предприятии произошел выброс вредных веществ

© РИА Новости . Алексей Вовк | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Пожар. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Вовк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В Кривом Роге на коксохимическом предприятии произошел выброс вредных веществ, об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Кривом Роге произошел выброс на коксохимическом заводе. <…> В металлургическом районе в воздухе слышен едкий запах", — говорится в публикации.
Известно, что на официальных ресурсах "Арселора" подтвердили наличие перебоев с электричеством. Это привело к частичной остановке производственного процесса.
Украинские средства массовой информации в ночь на четверг сообщали о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске. В этом регионе приостановили деятельность всех ТЭЦ и подстанций.
В ноябре Министерство энергетики Украины сообщило, что в стране были повреждены все основные тепловые и гидроэлектростанции. Это привело к значительному снижению их способности вырабатывать электроэнергию, в то время как потребности жителей остались на том же уровне.
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Володин прокомментировал удар ВСУ Херсонской области
1 января, 13:26
 
УКРАИНАДнепропетровскПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала