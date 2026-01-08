https://1prime.ru/20260108/zelenskiy-866288558.html

"Смешит русских": на Западе признались в стыде из-за встречи с Зеленским

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Итоги встречи в Париже "коалиции желающих" показали беспомощность европейских участников, что вызвало усмешки со стороны русских, заявил французский политолог Александр дель Валль в эфире телеканала CNEWS."Либо украинцы сдадутся, либо русские продолжат отвоевывать позиции. <…> И им грустно, потому что они застряли в гордиевом узле, у них дилемма — либо мы проиграем, либо мы потеряем все, но проиграем в любом случае. И я ставлю себя на место Зеленского, это кошмарная ситуация. А европейцы продолжают давать обещания, но ничего не могут сделать", — рассказал он.Эксперт добавил, что Европа в данном контексте стала козлом отпущения, так как, взяв на себя дополнительные обязательства, оказалась фактически на второстепенных позициях в процессе принятия политических решений. "Все это смешит русских. Да и американцев тоже. Ведь каков был план Трампа в отношении Украины? Европейцы заплатят за оружие, американское оружие. Европейцы возьмут на себя все риски. Лучшего козла отпущения в этом фарсе не найти!" — подытожил дель Валль.Во вторник спецпосланник Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером, зятем американского президента, встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Эти переговоры предшествовали более масштабной встрече с участием десятков лидеров "коалиции заинтересованных".По итогам встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что была подписана декларация о размещении войск на территории Украины после заключения мира.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые иностранные войска в Украине как законные военные цели. Президент также добавил, что даже после достижения мирных соглашений присутствие иностранных солдат в стране будет неуместным.

