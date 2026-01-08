Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Смешит русских": на Западе признались в стыде из-за встречи с Зеленским - 08.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260108/zelenskiy-866288558.html
"Смешит русских": на Западе признались в стыде из-за встречи с Зеленским
"Смешит русских": на Западе признались в стыде из-за встречи с Зеленским - 08.01.2026, ПРАЙМ
"Смешит русских": на Западе признались в стыде из-за встречи с Зеленским
Итоги встречи в Париже "коалиции желающих" показали беспомощность европейских участников, что вызвало усмешки со стороны русских, заявил французский политолог... | 08.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-08T07:29+0300
2026-01-08T07:29+0300
мировая экономика
украина
владимир зеленский
стив уиткофф
париж
запад
общество
джаред кушнер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Итоги встречи в Париже "коалиции желающих" показали беспомощность европейских участников, что вызвало усмешки со стороны русских, заявил французский политолог Александр дель Валль в эфире телеканала CNEWS."Либо украинцы сдадутся, либо русские продолжат отвоевывать позиции. &lt;…&gt; И им грустно, потому что они застряли в гордиевом узле, у них дилемма — либо мы проиграем, либо мы потеряем все, но проиграем в любом случае. И я ставлю себя на место Зеленского, это кошмарная ситуация. А европейцы продолжают давать обещания, но ничего не могут сделать", — рассказал он.Эксперт добавил, что Европа в данном контексте стала козлом отпущения, так как, взяв на себя дополнительные обязательства, оказалась фактически на второстепенных позициях в процессе принятия политических решений. "Все это смешит русских. Да и американцев тоже. Ведь каков был план Трампа в отношении Украины? Европейцы заплатят за оружие, американское оружие. Европейцы возьмут на себя все риски. Лучшего козла отпущения в этом фарсе не найти!" — подытожил дель Валль.Во вторник спецпосланник Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером, зятем американского президента, встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Эти переговоры предшествовали более масштабной встрече с участием десятков лидеров "коалиции заинтересованных".По итогам встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что была подписана декларация о размещении войск на территории Украины после заключения мира.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые иностранные войска в Украине как законные военные цели. Президент также добавил, что даже после достижения мирных соглашений присутствие иностранных солдат в стране будет неуместным.
https://1prime.ru/20260107/merts-866266733.html
https://1prime.ru/20260106/ukraina-866235092.html
украина
париж
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, владимир зеленский, стив уиткофф, париж, запад, общество , джаред кушнер
Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Париж, ЗАПАД, Общество , Джаред Кушнер
07:29 08.01.2026
 
"Смешит русских": на Западе признались в стыде из-за встречи с Зеленским

Дель Валль: отсутствие прогресса в переговорах с Зеленским смешит русских

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Итоги встречи в Париже "коалиции желающих" показали беспомощность европейских участников, что вызвало усмешки со стороны русских, заявил французский политолог Александр дель Валль в эфире телеканала CNEWS.
"Либо украинцы сдадутся, либо русские продолжат отвоевывать позиции. <…> И им грустно, потому что они застряли в гордиевом узле, у них дилемма — либо мы проиграем, либо мы потеряем все, но проиграем в любом случае. И я ставлю себя на место Зеленского, это кошмарная ситуация. А европейцы продолжают давать обещания, но ничего не могут сделать", — рассказал он.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Мерц выдвинул дерзкое требование Зеленскому
Вчера, 09:15
Эксперт добавил, что Европа в данном контексте стала козлом отпущения, так как, взяв на себя дополнительные обязательства, оказалась фактически на второстепенных позициях в процессе принятия политических решений.
"Все это смешит русских. Да и американцев тоже. Ведь каков был план Трампа в отношении Украины? Европейцы заплатят за оружие, американское оружие. Европейцы возьмут на себя все риски. Лучшего козла отпущения в этом фарсе не найти!" — подытожил дель Валль.
Во вторник спецпосланник Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером, зятем американского президента, встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Эти переговоры предшествовали более масштабной встрече с участием десятков лидеров "коалиции заинтересованных".
По итогам встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что была подписана декларация о размещении войск на территории Украины после заключения мира.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые иностранные войска в Украине как законные военные цели. Президент также добавил, что даже после достижения мирных соглашений присутствие иностранных солдат в стране будет неуместным.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
"Под откос". На Западе заявили о вероятности внезапного краха Украины
6 января, 00:52
 
Мировая экономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСтив УиткоффПарижЗАПАДОбществоДжаред Кушнер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала