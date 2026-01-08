Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото растет на фоне публикации данных из США - 08.01.2026
Золото растет на фоне публикации данных из США
Золото растет на фоне публикации данных из США - 08.01.2026, ПРАЙМ
Золото растет на фоне публикации данных из США
Стоимость золота растет в четверг на фоне публикации данных из США, следует из данных торгов и комментария эксперта. | 08.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг на фоне публикации данных из США, следует из данных торгов и комментария эксперта. В среду стоимость золота уменьшалась после после роста в начале недели. По состоянию на 19.53 мск, цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6,54 доллара относительно предыдущего закрытия или на 0,15%: до 4 469,04 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 2,22%: до 75,89 доллара за унцию. "В ближайшие несколько торговых сессий будет оказываться давление на золото и серебро, пока будет происходить перестройка товарного индекса. Как только ситуация стабилизируется к середине следующей недели, появится хорошая возможность вернуться на этот рынок", - сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн. Ежегодная перебалансировка товарного индекса Bloomberg, представляющая собой периодическую корректировку весовых коэффициентов сырьевых товаров для поддержания индекса в соответствии с рыночными условиями, начинается на этой неделе, уточняет Рейтер. Аналитики также обратили внимание на данные американской макростатистики. Дефицит торгового баланса США в октябре 2025 года сократился на 39% или на 18,8 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем сентября прошлого года - до 29,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза бюро экономического анализа министерства торговли Соединенных Штатов. Статистика рынка труда может оказать влияние на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, большинство аналитиков закладывают сохранение учетной ставки на нынешнем уровне в 3,5-3,75%.
21:53 08.01.2026
 
Золото растет на фоне публикации данных из США

Золото растет на фоне публикации данных из США

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИСлитки золота на транспортной ленте
Слитки золота на транспортной ленте - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Слитки золота на транспортной ленте. Архивное фото
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг на фоне публикации данных из США, следует из данных торгов и комментария эксперта.
В среду стоимость золота уменьшалась после после роста в начале недели.
По состоянию на 19.53 мск, цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6,54 доллара относительно предыдущего закрытия или на 0,15%: до 4 469,04 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 2,22%: до 75,89 доллара за унцию.
"В ближайшие несколько торговых сессий будет оказываться давление на золото и серебро, пока будет происходить перестройка товарного индекса. Как только ситуация стабилизируется к середине следующей недели, появится хорошая возможность вернуться на этот рынок", - сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн.
Ежегодная перебалансировка товарного индекса Bloomberg, представляющая собой периодическую корректировку весовых коэффициентов сырьевых товаров для поддержания индекса в соответствии с рыночными условиями, начинается на этой неделе, уточняет Рейтер.
Аналитики также обратили внимание на данные американской макростатистики. Дефицит торгового баланса США в октябре 2025 года сократился на 39% или на 18,8 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем сентября прошлого года - до 29,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза бюро экономического анализа министерства торговли Соединенных Штатов.
Статистика рынка труда может оказать влияние на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, большинство аналитиков закладывают сохранение учетной ставки на нынешнем уровне в 3,5-3,75%.
