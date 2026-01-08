https://1prime.ru/20260108/zoloto-866311482.html

Золото растет на фоне публикации данных из США

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг на фоне публикации данных из США, следует из данных торгов и комментария эксперта. В среду стоимость золота уменьшалась после после роста в начале недели. По состоянию на 19.53 мск, цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6,54 доллара относительно предыдущего закрытия или на 0,15%: до 4 469,04 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 2,22%: до 75,89 доллара за унцию. "В ближайшие несколько торговых сессий будет оказываться давление на золото и серебро, пока будет происходить перестройка товарного индекса. Как только ситуация стабилизируется к середине следующей недели, появится хорошая возможность вернуться на этот рынок", - сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн. Ежегодная перебалансировка товарного индекса Bloomberg, представляющая собой периодическую корректировку весовых коэффициентов сырьевых товаров для поддержания индекса в соответствии с рыночными условиями, начинается на этой неделе, уточняет Рейтер. Аналитики также обратили внимание на данные американской макростатистики. Дефицит торгового баланса США в октябре 2025 года сократился на 39% или на 18,8 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем сентября прошлого года - до 29,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза бюро экономического анализа министерства торговли Соединенных Штатов. Статистика рынка труда может оказать влияние на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, большинство аналитиков закладывают сохранение учетной ставки на нынешнем уровне в 3,5-3,75%.

