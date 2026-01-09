Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
И. о. президента Венесуэлы Родригес планирует посетить Вашингтон - 09.01.2026
И. о. президента Венесуэлы Родригес планирует посетить Вашингтон
И. о. президента Венесуэлы Родригес планирует посетить Вашингтон - 09.01.2026, ПРАЙМ
И. о. президента Венесуэлы Родригес планирует посетить Вашингтон
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес направила запрос на поездку в Вашингтон на следующей неделе с намерением провести серию... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T21:52+0300
2026-01-09T21:52+0300
МЕХИКО, 9 янв - ПРАЙМ. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес направила запрос на поездку в Вашингтон на следующей неделе с намерением провести серию политических контактов, включая визит в Белый дом, утверждает испанская газета ABC, ссылаясь на источники в администрации США. "Согласно осведомленным источникам в администрации США, Дельси Родригес запросила разрешение на поездку в Вашингтон в ближайший вторник и намерена провести в столице раунд политических контактов, включая посещение Белого дома. Запрос поступил в различные подразделения федерального правительства, однако на данный момент отсутствует официальное подтверждение встреч", - говорится в материале на сайте газеты. Утверждается, что процедура находится на предварительной стадии и проходит через несколько этапов согласования. В рамках заявки якобы предусматривается въезд Родригес в США на дипломатическом рейсе. Делегация государственного департамента США прибыла в пятницу в Каракас для оценки возможного восстановления работы дипломатических миссий, после этого Венесуэла также направит своих дипломатов в Соединенные Штаты, сообщил ранее министр иностранных дел южноамериканского государства Иван Хиль. Как добавил министр, правительство Венесуэлы приняло решение начать "пробный дипломатический процесс", направленный на восстановление дипломатических миссий в обоих государствах с тем, чтобы рассмотреть последствия агрессии и похищения президента республики Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес, а также сформировать повестку работы, представляющую взаимный интерес. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
И. о. президента Венесуэлы Родригес планирует посетить Вашингтон

ABC: и.о. президента Венесуэлы Родригес направила запрос на поездку в Вашингтон

