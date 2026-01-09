Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорты Москвы продолжают работать в плановом режиме
Аэропорты Москвы продолжают работать в плановом режиме
2026-01-09T01:10+0300
2026-01-09T01:10+0300
бизнес
россия
москва
росавиация
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аэропорты столичного авиаузла продолжают работать в плановом режиме, несмотря на метель в Москве и области, отмен рейсов из-за непогоды нет, сообщили в Росавиации. "Аэропорты столичного региона – "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" продолжают работать в плановом режиме, несмотря на ливневый снег в Москве и области... Отмен рейсов по метеоусловиям не зафиксировано", - говорится в сообщении. Указанные аэропорты в период с 18.00 до 0.00 мск обслужили на прилет и вылет 354 рейса. Их службы переведены на усиленный режим работы в связи с погодными условиями. Возможны корректировки в расписании полетов, но они вызваны необходимостью чистить перроны, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы, отметили в Росавиации.
бизнес, россия, москва, росавиация, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово
01:10 09.01.2026
 
Аэропорты Москвы продолжают работать в плановом режиме

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аэропорты столичного авиаузла продолжают работать в плановом режиме, несмотря на метель в Москве и области, отмен рейсов из-за непогоды нет, сообщили в Росавиации.
"Аэропорты столичного региона – "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" продолжают работать в плановом режиме, несмотря на ливневый снег в Москве и области... Отмен рейсов по метеоусловиям не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Указанные аэропорты в период с 18.00 до 0.00 мск обслужили на прилет и вылет 354 рейса. Их службы переведены на усиленный режим работы в связи с погодными условиями. Возможны корректировки в расписании полетов, но они вызваны необходимостью чистить перроны, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы, отметили в Росавиации.
 
Заголовок открываемого материала