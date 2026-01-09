https://1prime.ru/20260109/britanija-866316508.html

Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков с детьми

Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков с детьми - 09.01.2026, ПРАЙМ

Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков с детьми

Британия может запретить доступ к соцсети Х из-за дипфейков с обнаженными детьми и женщинами, создаваемых моделью искусственного интеллекта Grok, пишет газета... | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T03:50+0300

2026-01-09T03:50+0300

2026-01-09T03:50+0300

технологии

бизнес

мировая экономика

xai

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866316508.jpg?1767919803

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Британия может запретить доступ к соцсети Х из-за дипфейков с обнаженными детьми и женщинами, создаваемых моделью искусственного интеллекта Grok, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. Британский медиарегулятор Ofcom ранее пригрозил компании xAI, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, расследованием в связи с сообщениями о "раздевающих" дипфейках и генерацией сексуализированных изображений детей моделью искусственного интеллекта Grok. "Источники... указали на все полномочия в рамках закона о безопасности в интернете, которые включают штрафы в миллиарды фунтов стерлингов или даже блокировку доступа к X в Великобритании", - говорится в публикации Telegraph. Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечалось, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости. Британские СМИ ранее сообщили о случаях, в которых Grok "раздевал" по запросу принцессу Уэльскую. В декабре британское правительство пообещало запретить инструменты для создания дипфейков, заявив, что они "разрушают психику молодых людей". Маск заявлял, что "любой, кто использует Grok для создания нелегального контента, столкнётся с теми же последствиями, что и тот, кто загружает нелегальный контент". Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, мировая экономика, xai