Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков с детьми - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/britanija-866316508.html
Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков с детьми
Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков с детьми - 09.01.2026, ПРАЙМ
Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков с детьми
Британия может запретить доступ к соцсети Х из-за дипфейков с обнаженными детьми и женщинами, создаваемых моделью искусственного интеллекта Grok, пишет газета... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T03:50+0300
2026-01-09T03:50+0300
технологии
бизнес
мировая экономика
xai
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866316508.jpg?1767919803
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Британия может запретить доступ к соцсети Х из-за дипфейков с обнаженными детьми и женщинами, создаваемых моделью искусственного интеллекта Grok, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. Британский медиарегулятор Ofcom ранее пригрозил компании xAI, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, расследованием в связи с сообщениями о "раздевающих" дипфейках и генерацией сексуализированных изображений детей моделью искусственного интеллекта Grok. "Источники... указали на все полномочия в рамках закона о безопасности в интернете, которые включают штрафы в миллиарды фунтов стерлингов или даже блокировку доступа к X в Великобритании", - говорится в публикации Telegraph. Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечалось, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости. Британские СМИ ранее сообщили о случаях, в которых Grok "раздевал" по запросу принцессу Уэльскую. В декабре британское правительство пообещало запретить инструменты для создания дипфейков, заявив, что они "разрушают психику молодых людей". Маск заявлял, что "любой, кто использует Grok для создания нелегального контента, столкнётся с теми же последствиями, что и тот, кто загружает нелегальный контент". Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, мировая экономика, xai
Технологии, Бизнес, Мировая экономика, xAI
03:50 09.01.2026
 
Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков с детьми

Telegraph: Британия может запретить доступ к соцсети X из-за дипфейков с детьми

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Британия может запретить доступ к соцсети Х из-за дипфейков с обнаженными детьми и женщинами, создаваемых моделью искусственного интеллекта Grok, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Британский медиарегулятор Ofcom ранее пригрозил компании xAI, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, расследованием в связи с сообщениями о "раздевающих" дипфейках и генерацией сексуализированных изображений детей моделью искусственного интеллекта Grok.
"Источники... указали на все полномочия в рамках закона о безопасности в интернете, которые включают штрафы в миллиарды фунтов стерлингов или даже блокировку доступа к X в Великобритании", - говорится в публикации Telegraph.
Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечалось, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.
Британские СМИ ранее сообщили о случаях, в которых Grok "раздевал" по запросу принцессу Уэльскую. В декабре британское правительство пообещало запретить инструменты для создания дипфейков, заявив, что они "разрушают психику молодых людей".
Маск заявлял, что "любой, кто использует Grok для создания нелегального контента, столкнётся с теми же последствиями, что и тот, кто загружает нелегальный контент".
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
 
ТехнологииБизнесМировая экономикаxAI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала