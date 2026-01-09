https://1prime.ru/20260109/chp-866333737.html
В аэропорту Домодедово вывезли 15 тысяч кубических метров снега
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" продолжает работать штатно, за сутки вывезли 15 тысяч кубических метров снега, что эквивалентно шести 50-метровым бассейнам, следует из пресс-релиза воздушной гавани. Ространснадзор в пятницу объявил, что в "Домодедово" на фоне сильного снегопада отменили четыре рейса, задержали на более чем два часа 12 рейсов. "Аэропорт "Домодедово" продолжает работать штатно... Всего за сутки вывезено 15 тысяч кубических метров снега. Для уборки задействовано 38 единиц перронной техники и 14 машин для противообледенительной обработки воздушных судов", - говорится в сообщении аэропорта. Работники эксплуатационных подразделений воздушной гавани продолжают постоянно очищать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон, проводится противообледенительная обработка покрытий и самолетов, уточнила авиагавань. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в среду рассказал РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров.
Ространснадзор
в пятницу объявил, что в "Домодедово
" на фоне сильного снегопада отменили четыре рейса, задержали на более чем два часа 12 рейсов.
"Аэропорт "Домодедово" продолжает работать штатно... Всего за сутки вывезено 15 тысяч кубических метров снега. Для уборки задействовано 38 единиц перронной техники и 14 машин для противообледенительной обработки воздушных судов", - говорится в сообщении аэропорта.
Работники эксплуатационных подразделений воздушной гавани продолжают постоянно очищать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон, проводится противообледенительная обработка покрытий и самолетов, уточнила авиагавань.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в среду рассказал РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве
в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров.
