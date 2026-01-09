Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Домодедово вывезли 15 тысяч кубических метров снега
2026-01-09T18:28+0300
2026-01-09T18:28+0300
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" продолжает работать штатно, за сутки вывезли 15 тысяч кубических метров снега, что эквивалентно шести 50-метровым бассейнам, следует из пресс-релиза воздушной гавани. Ространснадзор в пятницу объявил, что в "Домодедово" на фоне сильного снегопада отменили четыре рейса, задержали на более чем два часа 12 рейсов. "Аэропорт "Домодедово" продолжает работать штатно... Всего за сутки вывезено 15 тысяч кубических метров снега. Для уборки задействовано 38 единиц перронной техники и 14 машин для противообледенительной обработки воздушных судов", - говорится в сообщении аэропорта. Работники эксплуатационных подразделений воздушной гавани продолжают постоянно очищать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон, проводится противообледенительная обработка покрытий и самолетов, уточнила авиагавань. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в среду рассказал РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров.
18:28 09.01.2026
 
В аэропорту Домодедово вывезли 15 тысяч кубических метров снега

В аэропорту Домодедово за сутки вывезли 15 тысяч кубических метров снега

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" продолжает работать штатно, за сутки вывезли 15 тысяч кубических метров снега, что эквивалентно шести 50-метровым бассейнам, следует из пресс-релиза воздушной гавани.
Ространснадзор в пятницу объявил, что в "Домодедово" на фоне сильного снегопада отменили четыре рейса, задержали на более чем два часа 12 рейсов.
"Аэропорт "Домодедово" продолжает работать штатно... Всего за сутки вывезено 15 тысяч кубических метров снега. Для уборки задействовано 38 единиц перронной техники и 14 машин для противообледенительной обработки воздушных судов", - говорится в сообщении аэропорта.
Работники эксплуатационных подразделений воздушной гавани продолжают постоянно очищать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон, проводится противообледенительная обработка покрытий и самолетов, уточнила авиагавань.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в среду рассказал РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров.
Заголовок открываемого материала