Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новгородской области ликвидируют последствия очередного снегопада - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/chp-866335064.html
В Новгородской области ликвидируют последствия очередного снегопада
В Новгородской области ликвидируют последствия очередного снегопада - 09.01.2026, ПРАЙМ
В Новгородской области ликвидируют последствия очередного снегопада
Последствия очередного снегопада и шквалистого ветра ликвидируют в Новгородской области 65 бригад энергетиков, специалисты восстанавливают сеть в сложных... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T19:24+0300
2026-01-09T19:24+0300
бизнес
россия
новгородская область
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83914/26/839142622_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3705482de7dd8d12f6f295fdd0502845.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв - ПРАЙМ. Последствия очередного снегопада и шквалистого ветра ликвидируют в Новгородской области 65 бригад энергетиков, специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, сообщает компания "Россети Северо-Запад". "Шестьдесят пять бригад энергетиков ликвидируют последствия очередного снегопада и шквалистого ветра в Новгородской области... Специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по сугробам, через завалы деревьев и незамерзающие болота",- говорится в сообщении. Отмечается, что новгородский филиал "Россети Северо-Запад" в регионе работает в особом режиме, мобилизованы все силы и средства. В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.
https://1prime.ru/20260109/chp-866333737.html
новгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83914/26/839142622_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8c149e0d6b0e87e88b3126a66d7975d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, новгородская область, общество
Бизнес, РОССИЯ, Новгородская область, Общество
19:24 09.01.2026
 
В Новгородской области ликвидируют последствия очередного снегопада

В Новгородской области 65 бригад энергетиков ликвидируют последствия очередного снегопада

© РИА Новости . Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкЗима в Нижнем Новгороде
Зима в Нижнем Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Зима в Нижнем Новгороде. Архивное фото
© РИА Новости . Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв - ПРАЙМ. Последствия очередного снегопада и шквалистого ветра ликвидируют в Новгородской области 65 бригад энергетиков, специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, сообщает компания "Россети Северо-Запад".
"Шестьдесят пять бригад энергетиков ликвидируют последствия очередного снегопада и шквалистого ветра в Новгородской области... Специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по сугробам, через завалы деревьев и незамерзающие болота",- говорится в сообщении.
Отмечается, что новгородский филиал "Россети Северо-Запад" в регионе работает в особом режиме, мобилизованы все силы и средства.
В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
В аэропорту Домодедово вывезли 15 тысяч кубических метров снега
18:28
 
БизнесРОССИЯНовгородская областьОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала