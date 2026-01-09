https://1prime.ru/20260109/chp-866335064.html

В Новгородской области ликвидируют последствия очередного снегопада

2026-01-09T19:24+0300

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв - ПРАЙМ. Последствия очередного снегопада и шквалистого ветра ликвидируют в Новгородской области 65 бригад энергетиков, специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, сообщает компания "Россети Северо-Запад". "Шестьдесят пять бригад энергетиков ликвидируют последствия очередного снегопада и шквалистого ветра в Новгородской области... Специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по сугробам, через завалы деревьев и незамерзающие болота",- говорится в сообщении. Отмечается, что новгородский филиал "Россети Северо-Запад" в регионе работает в особом режиме, мобилизованы все силы и средства. В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.

