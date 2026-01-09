https://1prime.ru/20260109/chp-866335064.html
В Новгородской области ликвидируют последствия очередного снегопада
В Новгородской области ликвидируют последствия очередного снегопада - 09.01.2026, ПРАЙМ
В Новгородской области ликвидируют последствия очередного снегопада
Последствия очередного снегопада и шквалистого ветра ликвидируют в Новгородской области 65 бригад энергетиков, специалисты восстанавливают сеть в сложных... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T19:24+0300
2026-01-09T19:24+0300
2026-01-09T19:24+0300
бизнес
россия
новгородская область
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83914/26/839142622_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3705482de7dd8d12f6f295fdd0502845.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв - ПРАЙМ. Последствия очередного снегопада и шквалистого ветра ликвидируют в Новгородской области 65 бригад энергетиков, специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, сообщает компания "Россети Северо-Запад". "Шестьдесят пять бригад энергетиков ликвидируют последствия очередного снегопада и шквалистого ветра в Новгородской области... Специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по сугробам, через завалы деревьев и незамерзающие болота",- говорится в сообщении. Отмечается, что новгородский филиал "Россети Северо-Запад" в регионе работает в особом режиме, мобилизованы все силы и средства. В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.
https://1prime.ru/20260109/chp-866333737.html
новгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83914/26/839142622_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8c149e0d6b0e87e88b3126a66d7975d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, новгородская область, общество
Бизнес, РОССИЯ, Новгородская область, Общество
В Новгородской области ликвидируют последствия очередного снегопада
В Новгородской области 65 бригад энергетиков ликвидируют последствия очередного снегопада
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв - ПРАЙМ. Последствия очередного снегопада и шквалистого ветра ликвидируют в Новгородской области 65 бригад энергетиков, специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, сообщает компания "Россети Северо-Запад".
"Шестьдесят пять бригад энергетиков ликвидируют последствия очередного снегопада и шквалистого ветра в Новгородской области
... Специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по сугробам, через завалы деревьев и незамерзающие болота",- говорится в сообщении.
Отмечается, что новгородский филиал "Россети Северо-Запад" в регионе работает в особом режиме, мобилизованы все силы и средства.
В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.
В аэропорту Домодедово вывезли 15 тысяч кубических метров снега