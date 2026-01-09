Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Запорожской области задержали призывавшего к убийству российских военных
В Запорожской области задержали призывавшего к убийству российских военных
В Запорожской области задержали призывавшего к убийству российских военных - 09.01.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области задержали призывавшего к убийству российских военных
Житель Запорожской области, призывавший к убийству российских военнослужащих, а также пропагандировавший и оправдывавший терроризм, задержан при участии... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T19:28+0300
2026-01-09T19:28+0300
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Житель Запорожской области, призывавший к убийству российских военнослужащих, а также пропагандировавший и оправдывавший терроризм, задержан при участии спецназа Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Сотрудники СОБР "Смерч-А" регионального управления Росгвардии обеспечили силовое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Запорожской области, в ходе которых была пресечена противоправная деятельность местного жителя, призывавшего в сети "Интернет" к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, установлено, что житель села Новониколаевка Запорожской области в комментариях интернет-сообществ публиковал призывы к убийству российских военнослужащих, а также оправдывал и пропагандировал терроризм. "Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело", - заключили в Росгвардии.
запорожская область
общество, россия, запорожская область, росгвардия
Общество , РОССИЯ, Запорожская область, Росгвардия
19:28 09.01.2026
 
В Запорожской области задержали призывавшего к убийству российских военных

Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Житель Запорожской области, призывавший к убийству российских военнослужащих, а также пропагандировавший и оправдывавший терроризм, задержан при участии спецназа Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сотрудники СОБР "Смерч-А" регионального управления Росгвардии обеспечили силовое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Запорожской области, в ходе которых была пресечена противоправная деятельность местного жителя, призывавшего в сети "Интернет" к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, установлено, что житель села Новониколаевка Запорожской области в комментариях интернет-сообществ публиковал призывы к убийству российских военнослужащих, а также оправдывал и пропагандировал терроризм.
"Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело", - заключили в Росгвардии.
Сотрудник ФСБ России - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
В Тюменской области предотвратили диверсию на нефтепроводе "Транснефти"
24 декабря 2025, 16:42
 
ОбществоРОССИЯЗапорожская областьРосгвардия
 
 
