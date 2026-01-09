Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260109/chp-866335511.html
2026-01-09T19:33+0300
2026-01-09T19:33+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Движение грузового транспорта ограничили в Вологодской области с пятницы из-за сильного затяжного снегопада, сообщил губернатор Георгий Филимонов. В пятницу Филимонов предупредил, что в регионе ожидается сильный снегопад, который продлится до воскресенья, при этом на дорогах образуются гололедица и снежный накат. В ночь на субботу усилится восточный, северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 15-17 метров в секунду, добавил глава региона. "Ограничение движения грузового транспорта... введено с 19.00 на территории Вологодской области. В связи с ухудшением погодных условий меру профилактики аварийности вводим по инициативе регионального управления Госавтоинспекции", - написал Филимонов в своем Telegram-канале. По словам губернатора, водителям грузовиков лучше воспользоваться специальными стоянками, оборудованными на федеральных трассах в Вологодской области. Филимонов пообещал оповестить о возобновлении движения грузового транспорта в регионе.
бизнес, вологодская область, общество
Бизнес, Вологодская область, Общество
19:33 09.01.2026
 
В Вологодской области ограничили движение грузовиков из-за снегопада

В Вологодской области с пятницы ограничили движение грузового транспорта из-за снегопада

© РИА Новости . Алексей Наумов
Снегопад
Снегопад. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Наумов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Движение грузового транспорта ограничили в Вологодской области с пятницы из-за сильного затяжного снегопада, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
В пятницу Филимонов предупредил, что в регионе ожидается сильный снегопад, который продлится до воскресенья, при этом на дорогах образуются гололедица и снежный накат. В ночь на субботу усилится восточный, северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 15-17 метров в секунду, добавил глава региона.
"Ограничение движения грузового транспорта... введено с 19.00 на территории Вологодской области. В связи с ухудшением погодных условий меру профилактики аварийности вводим по инициативе регионального управления Госавтоинспекции", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, водителям грузовиков лучше воспользоваться специальными стоянками, оборудованными на федеральных трассах в Вологодской области.
Филимонов пообещал оповестить о возобновлении движения грузового транспорта в регионе.
