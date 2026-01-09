https://1prime.ru/20260109/ekonomika-866334077.html
Фондовые индексы США растут
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу после публикации макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.20 мск, промышленный индекс Dow Jones рос на 0,11%, до 49 319,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,27%, до 23 543,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,23%, до 6 937,21 пункта. Аналитики обращают внимание на данные американской макростатистики. Безработица в США в декабре снизилась до 4,4% с пересмотренного уровня ноября в 4,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 50 тысяч, следует из данных министерства труда страны. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в январе вырос до 54 пунктов с уровня декабря в 52,9 пункта, сообщается на сайте университета.
