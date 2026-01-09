Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США растут - 09.01.2026
Фондовые индексы США растут
Фондовые индексы США растут - 09.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут
Основные фондовые индексы США растут в пятницу после публикации макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T18:42+0300
2026-01-09T18:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу после публикации макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.20 мск, промышленный индекс Dow Jones рос на 0,11%, до 49 319,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,27%, до 23 543,32 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 увеличивался на 0,23%, до 6 937,21 пункта. Аналитики обращают внимание на данные американской макростатистики. Безработица в США в декабре снизилась до 4,4% с пересмотренного уровня ноября в 4,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 50 тысяч, следует из данных министерства труда страны. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в январе вырос до 54 пунктов с уровня декабря в 52,9 пункта, сообщается на сайте университета.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
1920
1920
true
18:42 09.01.2026
 
Фондовые индексы США растут

Фондовые индексы США растут после выхода макроэкономических данных

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу после публикации макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.20 мск, промышленный индекс Dow Jones рос на 0,11%, до 49 319,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,27%, до 23 543,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,23%, до 6 937,21 пункта.
Аналитики обращают внимание на данные американской макростатистики. Безработица в США в декабре снизилась до 4,4% с пересмотренного уровня ноября в 4,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 50 тысяч, следует из данных министерства труда страны.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в январе вырос до 54 пунктов с уровня декабря в 52,9 пункта, сообщается на сайте университета.
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Индекс потребительских настроений в США в январе вырос до 54 пунктов
