Цена на золото впервые в истории превысила 4 500 долларов за унцию

Цена на золото впервые в истории превысила 4 500 долларов за унцию - 09.01.2026, ПРАЙМ

Цена на золото впервые в истории превысила 4 500 долларов за унцию

Биржевая цена на золото в пятницу обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 4 500 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 09.01.2026, ПРАЙМ

рынок

торги

comex

мировая экономика

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото в пятницу обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 4 500 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.38 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась до 61,91 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,39% - до 4 522,61 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые в истории находится выше уровня в 4 500 долларов.

09.01.2026