МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото в пятницу обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 4 500 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 18.38 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась до 61,91 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,39% - до 4 522,61 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые в истории находится выше уровня в 4 500 долларов.
18:58 09.01.2026
 
Цена на золото впервые в истории превысила 4 500 долларов за унцию

Биржевая цена на золото впервые в истории превысила отметку в 4 500 долларов

Золотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото в пятницу обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 4 500 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.38 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась до 61,91 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,39% - до 4 522,61 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые в истории находится выше уровня в 4 500 долларов.
