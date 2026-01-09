https://1prime.ru/20260109/ekonomika-866334556.html

Российский рынок акций вырос на 0,23 процента за основную торговую сессию

Российский рынок акций вырос на 0,23 процента за основную торговую сессию - 09.01.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на 0,23 процента за основную торговую сессию

Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы вырос на 0,23%, но при этом он снизился за нерабочую неделю на 1,51%, следует из данных Московской... | 09.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы вырос на 0,23%, но при этом он снизился за нерабочую неделю на 1,51%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,23%, до 2 724,85 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,02%, до 1 119,46 пункта, долларовый РТС - на 0,23%, до 1 097,31 пункта. За нерабочую неделю индекс Мосбиржи упал на 1,51%, столько же потеряли индекс Мосбиржи в юанях и РТС.

