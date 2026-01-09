https://1prime.ru/20260109/ekonomika-866334693.html
Курс юаня снизился по итогам торгов на 9 копеек
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню на 9 копеек, при этом за нерабочую неделю по отношению к 30 декабря, когда проводились последние в году торги, курс китайской валюты не изменился, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 9 копеек, до 11,23 рубля.За неделю курс китайской валюты не изменился.
