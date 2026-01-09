Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня снизился по итогам торгов на 9 копеек - 09.01.2026
Курс юаня снизился по итогам торгов на 9 копеек
Курс юаня снизился по итогам торгов на 9 копеек - 09.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня снизился по итогам торгов на 9 копеек
Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню на 9 копеек, при этом за нерабочую неделю по отношению к 30 декабря, когда проводились последние в году торги, курс... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T19:06+0300
2026-01-09T19:12+0300
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню на 9 копеек, при этом за нерабочую неделю по отношению к 30 декабря, когда проводились последние в году торги, курс китайской валюты не изменился, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 9 копеек, до 11,23 рубля.За неделю курс китайской валюты не изменился.
https://1prime.ru/20260109/ekonomika-866334556.html
2026
рынок
Рынок
19:06 09.01.2026 (обновлено: 19:12 09.01.2026)
 
Курс юаня снизился по итогам торгов на 9 копеек

Курс юаня снизился по итогам торгов до 11,23 руб

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Денежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Денежные купюры Банка России и китайских юаней. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню на 9 копеек, при этом за нерабочую неделю по отношению к 30 декабря, когда проводились последние в году торги, курс китайской валюты не изменился, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 9 копеек, до 11,23 рубля.
За неделю курс китайской валюты не изменился.
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Российский рынок акций вырос на 0,23 процента за основную торговую сессию
19:03
 
Рынок
 
 
