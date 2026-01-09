Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговое соглашение между Меркосур и ЕС подпишут 17 января
Торговое соглашение между общим южноамериканским рынком Меркосур и ЕС будет подписано 17 января в Парагвае, сообщила глава МИД Аргентины Пабло Кирно.
2026-01-09T20:23+0300
2026-01-09T20:23+0300
финансы
мировая экономика
парагвай
аргентина
ес
мид
евросовет
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв - ПРАЙМ. Торговое соглашение между общим южноамериканским рынком Меркосур и ЕС будет подписано 17 января в Парагвае, сообщила глава МИД Аргентины Пабло Кирно. Ранее в пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что государства-члены Европейского союза утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. "Больше торговли, больше инвестиций и больше рабочих мест: Европейский совет одобрил подписание соглашения между Меркосур и ЕС. После более чем 30 лет переговоров 17 января в Парагвае мы подпишем историческое и самое амбициозное соглашение между двумя блоками", - написал Кирно в X. Министр отметил, что от соглашения все выиграют. Аргентина и страны Меркосур получат преференциальный доступ к ЕС, рынку с населением 450 миллионов человек, что составляет около 15% мирового ВВП.
финансы, мировая экономика, парагвай, аргентина, ес, мид, евросовет
Финансы, Мировая экономика, ПАРАГВАЙ, АРГЕНТИНА, ЕС, МИД, Евросовет
20:23 09.01.2026
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв - ПРАЙМ. Торговое соглашение между общим южноамериканским рынком Меркосур и ЕС будет подписано 17 января в Парагвае, сообщила глава МИД Аргентины Пабло Кирно.
Ранее в пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что государства-члены Европейского союза утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур.
"Больше торговли, больше инвестиций и больше рабочих мест: Европейский совет одобрил подписание соглашения между Меркосур и ЕС. После более чем 30 лет переговоров 17 января в Парагвае мы подпишем историческое и самое амбициозное соглашение между двумя блоками", - написал Кирно в X.
Министр отметил, что от соглашения все выиграют. Аргентина и страны Меркосур получат преференциальный доступ к ЕС, рынку с населением 450 миллионов человек, что составляет около 15% мирового ВВП.
В СОРА рассказали о дальнейших шагах фермеров против соглашения с Меркосур
