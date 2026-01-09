https://1prime.ru/20260109/ekonomika-866337085.html
Торговое соглашение между Меркосур и ЕС подпишут 17 января
финансы
мировая экономика
парагвай
аргентина
ес
мид
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861510146_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fd4b03f62b2942f91d62cdcf54371704.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв - ПРАЙМ. Торговое соглашение между общим южноамериканским рынком Меркосур и ЕС будет подписано 17 января в Парагвае, сообщила глава МИД Аргентины Пабло Кирно. Ранее в пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что государства-члены Европейского союза утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. "Больше торговли, больше инвестиций и больше рабочих мест: Европейский совет одобрил подписание соглашения между Меркосур и ЕС. После более чем 30 лет переговоров 17 января в Парагвае мы подпишем историческое и самое амбициозное соглашение между двумя блоками", - написал Кирно в X. Министр отметил, что от соглашения все выиграют. Аргентина и страны Меркосур получат преференциальный доступ к ЕС, рынку с населением 450 миллионов человек, что составляет около 15% мирового ВВП.
