Торговое соглашение между Меркосур и ЕС подпишут 17 января

Торговое соглашение между Меркосур и ЕС подпишут 17 января

2026-01-09T20:23+0300

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв - ПРАЙМ. Торговое соглашение между общим южноамериканским рынком Меркосур и ЕС будет подписано 17 января в Парагвае, сообщила глава МИД Аргентины Пабло Кирно. Ранее в пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что государства-члены Европейского союза утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. "Больше торговли, больше инвестиций и больше рабочих мест: Европейский совет одобрил подписание соглашения между Меркосур и ЕС. После более чем 30 лет переговоров 17 января в Парагвае мы подпишем историческое и самое амбициозное соглашение между двумя блоками", - написал Кирно в X. Министр отметил, что от соглашения все выиграют. Аргентина и страны Меркосур получат преференциальный доступ к ЕС, рынку с населением 450 миллионов человек, что составляет около 15% мирового ВВП.

