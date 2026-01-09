Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-09T21:43+0300
2026-01-09T21:43+0300
21:43 09.01.2026
 

Рубль на праздничной неделе сдержал атаку "медведей"

Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
МОСКВА, 9 янв- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на первой нерабочей, но торговой укороченной неделе начавшегося года продемонстрировал разнонаправленные колебания, увенчавшиеся сохранением курса китайской валюты относительно уровня закрытия прошлой недели и всего 2025 года в целом. При этом повышение курса юаня отмечалось два дня за неделю и снижение – тоже два.
Волатильность сохранилась повышенной – на уровне предыдущей недели. Диапазон колебаний за период составил 11,21-11,48 рубля за юань. Таким образом, китайская валюта уходила на максимум с 19 декабря 2025 года.
Рубль сначала попал под психологическое давление на фоне преобладания прогнозов о его ослаблении в 2026 году. Однако сохранение Центробанком РФ жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) и низкая активность импортеров в новогодние каникулы, которые являются одними из основных покупателей валюты, поддержали курс рубля.
В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю не изменился и составил 11,23 рубля. Официальные курсы доллара и евро также не изменились - ЦБ РФ установил их с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года: 78,23 рубля за доллар и 92,09 рубля за евро.
Цена барреля марки Brent к концу недели подросла за счет повышения долларовой стоимости (курс доллара к рублю остался прежним) - на 3% до 4,9 тысячи рублей.

Рубль попал в турбулентность

Рубль начал укороченную праздничную торговую неделю резким ослаблением против валюты КНР на Мосбирже. "Рублевые медведи" стремились затянуть курс в район ключевой отметки 11,5 рубля за юань, однако не дотянули двух копеек. После этого курс так же быстро откатился назад.
При этом игроки рынка оценивали новости, влияющие на курсообразование рубля. Так, психологическую поддержку валюта РФ могола получить от напоминаний что масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу начнется в России в 2026 году.
Вместе с тем, президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку обеспечить восстановление темпов роста экономики и инвестиционной активности с учетом необходимости удержания инфляции по состоянию на конец года в прогнозном диапазоне Банка России, 4-5%. То есть, с одной стороны, необходимо и далее снижать ключевую ставку для повышения экономической активности. Однако задача замедления инфляции остается, а ее решение традиционно обусловлено высокой ставкой.

Прогнозы

Завершение укороченной торговой недели на российском валютном рынке проходило в русле консолидации-коррекции, которая вернула его на уровни закрытия прошлого года.
В ближайшее время на российский рынок валюты, который остается достаточно "тонким", начнет действовать сокращение в два раза объема продажи валюты Центробанком РФ в рамках зеркалирования операций с ФНБ.
В первом полугодии 2026 года он будет добавлять к регулярным операциям на рынке в интересах Минфина продажу валюты на 4,62 миллиарда рублей в день против 8,94 миллиарда во втором полугодии 2025 года. Это почти в два раза меньше (-48,3%), что негативно для рубля.
Ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ может понизить привлекательность рублевых инструментов и тоже окажет давление на рубль.
Однако смягчение ДКП, скорее всего, будет проходить плавно и рубль пока будет выглядеть крепким: юань пока лишь поборется за уровень 11,5 рубля на Мосбирже.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

