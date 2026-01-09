В Новгородской области включили более восьми тысяч километров ЛЭП

https://1prime.ru/20260109/ekonomika-866340126.html

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв - ПРАЙМ. Энергетики включили более 8 тысяч километров линий электропередачи в Новгородской области после снегопада, сообщает компания "Россети Северо-Запад". Как в пятницу объявила "Россети Северо-Запад", последствия снегопада и шквалистого ветра ликвидируют в Новгородской области 65 бригад энергетиков, новгородский филиал работает в особом режиме, мобилизованы все силы и средства. "Энергетики включили 8 180 километров ЛЭП и 5 678 трансформаторные подстанции в Новгородской области... Снегопады и порывистый ветер приводят к повторным технологическим нарушениям. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации. В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.

