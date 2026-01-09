https://1prime.ru/20260109/ekonomika-866341601.html

В Новгородской области более четырех тысяч человек остались без света

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв - ПРАЙМ. Электричества из-за снегопада нет у более чем 4 тысяч жителей Новгородской области, в аварийно-восстановительных работах задействовали 68 бригад, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона Ирина Алексашкина провела в пятницу заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. По данным синоптиков, погодные условия в регионе продолжают ухудшаться. "По состоянию на 18.00 часов 9 января без электроснабжения остаются 4 279 жителя. В аварийно-восстановительных работах сегодня задействованы 68 бригад: 298 специалистов и 91 единица техники", - говорится в сообщении министерства в соцсети "ВКонтакте". Министерство ЖКХ и ТЭК уточняет, что для усиления сил и средств энергетиков из других регионов направили 25 дополнительных бригад, в округах с наиболее сложной обстановкой с субботы планируется дополнительное усиление. Жителей обеспечивают резервными источниками электроснабжения и топливом, заключает министерство. Как в пятницу объявила "Россети Северо-Запад", последствия снегопада и шквалистого ветра ликвидируют в Новгородской области 65 бригад энергетиков, новгородский филиал работает в особом режиме, мобилизованы все силы и средства. Энергетики уже включили более 8 тысяч километров линий электропередачи в регионе, отметила организация. В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.

