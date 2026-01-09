Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белоруссии доля отечественных автомобилей достигла рекордных 70% - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/ekonomika-866341758.html
В Белоруссии доля отечественных автомобилей достигла рекордных 70%
В Белоруссии доля отечественных автомобилей достигла рекордных 70% - 09.01.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии доля отечественных автомобилей достигла рекордных 70%
Доля машин отечественного производства среди проданных в Белоруссии новых легковых автомобилей достигла рекордных 70% в декабре 2025 года, сообщила Белорусская... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T22:58+0300
2026-01-09T22:58+0300
бизнес
промышленность
белоруссия
geely
https://cdnn.1prime.ru/img/82552/52/825525283_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fd40269782634a97cedcd503b633bba9.jpg
МИНСК, 9 янв - ПРАЙМ. Доля машин отечественного производства среди проданных в Белоруссии новых легковых автомобилей достигла рекордных 70% в декабре 2025 года, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА). "На долю отечественного производителя в отчетном периоде пришлось 70% всех продаж новых легковых автомобилей в стране", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, в последнем месяце прошлого года белорусскими дилерами было реализовано 5,7 тысячи новых легковых автомобилей. "Несмотря на то, что общий объем продаж в декабре снизился на 14% по сравнению с декабрем 2024 года, ключевым событием месяца стал рекордный результат СЗАО "Белджи". Завод реализовал 4 069 автомобилей брендов Belgee и Geely, что почти на 50% превышает показатель ноября", - рассказали в БАА. Там отметили, что рост продаж обеспечили привлекательные ценовые предложения и льготные программы кредитования.
https://1prime.ru/20251230/avtovaz-866071694.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82552/52/825525283_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0575d78fef71065b736e825dcee65b01.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, белоруссия, geely
Бизнес, Промышленность, БЕЛОРУССИЯ, Geely
22:58 09.01.2026
 
В Белоруссии доля отечественных автомобилей достигла рекордных 70%

БАА: доля машин отечественного производства в Белоруссии достигла рекордных 70% в декабре

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРабота автосалона
Работа автосалона - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Работа автосалона. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 9 янв - ПРАЙМ. Доля машин отечественного производства среди проданных в Белоруссии новых легковых автомобилей достигла рекордных 70% в декабре 2025 года, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).
"На долю отечественного производителя в отчетном периоде пришлось 70% всех продаж новых легковых автомобилей в стране", - говорится в сообщении.
По данным ассоциации, в последнем месяце прошлого года белорусскими дилерами было реализовано 5,7 тысячи новых легковых автомобилей.
"Несмотря на то, что общий объем продаж в декабре снизился на 14% по сравнению с декабрем 2024 года, ключевым событием месяца стал рекордный результат СЗАО "Белджи". Завод реализовал 4 069 автомобилей брендов Belgee и Geely, что почти на 50% превышает показатель ноября", - рассказали в БАА.
Там отметили, что рост продаж обеспечили привлекательные ценовые предложения и льготные программы кредитования.
Конвейер на АвтоВАЗе - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Глава "АвтоВАЗа" подтвердил производственный план на 2026 год
30 декабря 2025, 10:20
 
БизнесПромышленностьБЕЛОРУССИЯGeely
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала