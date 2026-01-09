https://1prime.ru/20260109/ekonomika-866341758.html
В Белоруссии доля отечественных автомобилей достигла рекордных 70%
МИНСК, 9 янв - ПРАЙМ. Доля машин отечественного производства среди проданных в Белоруссии новых легковых автомобилей достигла рекордных 70% в декабре 2025 года, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА). "На долю отечественного производителя в отчетном периоде пришлось 70% всех продаж новых легковых автомобилей в стране", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, в последнем месяце прошлого года белорусскими дилерами было реализовано 5,7 тысячи новых легковых автомобилей. "Несмотря на то, что общий объем продаж в декабре снизился на 14% по сравнению с декабрем 2024 года, ключевым событием месяца стал рекордный результат СЗАО "Белджи". Завод реализовал 4 069 автомобилей брендов Belgee и Geely, что почти на 50% превышает показатель ноября", - рассказали в БАА. Там отметили, что рост продаж обеспечили привлекательные ценовые предложения и льготные программы кредитования.
