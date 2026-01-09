https://1prime.ru/20260109/ekonomika-866341758.html

В Белоруссии доля отечественных автомобилей достигла рекордных 70%

В Белоруссии доля отечественных автомобилей достигла рекордных 70% - 09.01.2026, ПРАЙМ

В Белоруссии доля отечественных автомобилей достигла рекордных 70%

Доля машин отечественного производства среди проданных в Белоруссии новых легковых автомобилей достигла рекордных 70% в декабре 2025 года, сообщила Белорусская... | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T22:58+0300

2026-01-09T22:58+0300

2026-01-09T22:58+0300

бизнес

промышленность

белоруссия

geely

https://cdnn.1prime.ru/img/82552/52/825525283_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fd40269782634a97cedcd503b633bba9.jpg

МИНСК, 9 янв - ПРАЙМ. Доля машин отечественного производства среди проданных в Белоруссии новых легковых автомобилей достигла рекордных 70% в декабре 2025 года, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА). "На долю отечественного производителя в отчетном периоде пришлось 70% всех продаж новых легковых автомобилей в стране", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, в последнем месяце прошлого года белорусскими дилерами было реализовано 5,7 тысячи новых легковых автомобилей. "Несмотря на то, что общий объем продаж в декабре снизился на 14% по сравнению с декабрем 2024 года, ключевым событием месяца стал рекордный результат СЗАО "Белджи". Завод реализовал 4 069 автомобилей брендов Belgee и Geely, что почти на 50% превышает показатель ноября", - рассказали в БАА. Там отметили, что рост продаж обеспечили привлекательные ценовые предложения и льготные программы кредитования.

https://1prime.ru/20251230/avtovaz-866071694.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, белоруссия, geely